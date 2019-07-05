Європу окупували полчища токсичних гусениць

Неймовірному розмноженню волохатих личинок посприяла м’яка і тепла зима.

В Німеччині повсюдно, де виявлялися великі скупчення прибульців, території закривалися на карантин. Від рухомих гусеничних процесій серйозно постраждав Рурський регіон. Не працювали деякі школи і парки. Спеціальні команди в захисному спорядженні використовували пожежні ліфти, щоб дістатися до верхівок дерев. Там вони атакували гнізда гусениць з допомогою паяльних ламп або великих пилососів.

В Дортмунді три тижні не працював знаменитий парк Фреденбаум, так як в ньому заразилося близько 500 дерев.

У бельгійському Лувен перед рок-концертом пожежних зобов’язали знищити гусеничні скупчення.

У Нідерландах навала також збільшилися порівняно з 2018 роком, причому особливо постраждали багаті дубом провінції Норд Брабант, Дренте і Оверэйсел.

Гусениці поширилися по всьому Люксембургу, країні з густими лісами. Міська влада Люксембургу випустили попередження про шкідливість личинок для здоров’я людини, так як вони були виявлені і в місті.

Наповнили вони і французький острів Корсика.

У повідомленнях з Іспанії йдеться, що в цьому році проблема гусениць особливо відчутна в північної Астурії. А також – у місті Вальядолід і його околицях, між Астурией і Мадридом. Але сюди кинулася гусениці іншого виду, що віддають перевагу дубам середземноморські сосни.

Який ризик?

Одна зріла гусениця має до 700 000 волосків, які розповсюджуються вітром. Вони забезпечені гачками, які впроваджуються в шкіру.

Крихітні волоски містять токсин, що викликає висип, подразнення очей, кашель, алергічну реакцію. Гусеничні гнізда занадто небезпечні для дотику.

Уразливі для гусениць також і собаки, яким так подобається обнюхувати дерева в парках.

Що робити?

Муніципальні веб-сайти в Німеччині та інших країнах опублікували кілька ключових порад:

Одяг, особисті речі, тіло, забруднені волосками, повинні бути ретельно вимиті.

Якщо спостерігається подразнення шкіри, дихальних шляхів, треба звернутися за медичною допомогою.

Видимі волоски видаляються смужками липкої стрічки.

В кінці липня личинки перетворюються в лялечок, а потім у метеликів. Гусенична загроза відступає.

За матеріалами BBC

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