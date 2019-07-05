Вчені розкрили вбивство 33 000-річної давності

Міжнародна команда вчених встановила обставини вбивства, яке сталося 33 000 років тому, в епоху верхнього палеоліту.

Все, що залишилося від жертви — це череп з кількома тріщинами. У 1941 році шахтарі, які видобувають фосфати, знайшли його в печері Чокловина Південної Трансільванії (Румунія) разом із кам’яними знаряддями ауриньякской культури і кількома закам’янілими рештками печерного ведмедя.

Тим не менше, дослідники довго сперечалися про природу пошкоджень черепа, в тому числі, про те, чи могли вони бути отримані після смерті. Тепер команда дослідників з Греції, Румунії та Німеччини ще раз проаналізувала зразок.

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Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 238 391 км2 (78-я в світі)

Населення – 19,86 млн чол. (59-я в світі)

Офіційна мова – румунська

Релігія – православ’я

ІЛР – 0,793 (52-я в світі)

ВВП – $199 млрд (53-я в світі)

Валюта – лей

Межує з: Україною, Молдовою, Угорщиною, Сербією, Болгарією

Вчені зробили комп’ютерну томографію черепа, щоб детально розглянути тріщини. Потім вони взяли 12 штучних моделей черепів і спробували відтворити пошкодження. Моделі били бітами і каменями, а також скидали з висоти.

“Наші результати ясно показали, що переломи такого роду не могли бути отримані після смерті або в результаті випадкового падіння. Найбільше вони схожі на результати ударів по голові важким тупим предметом зразок дубини”, — говорить глава дослідження Катерина Харваті, професор палеоантропології в Тюбінгенському університеті в Німеччині.

Розташування пошкоджень також розповів дещо про обставини вбивства і тому, хто його вчинив. Ймовірно, вбивця наносив удари, перебуваючи з жертвою лицем до лиця. Можливо, він був шульгою, так як ушкодження залишилися на правій стороні черепа.

Цей череп — не лише свідчення одного з стародавніх вбивств, але і один з найбільш ранніх і повних зразків черепа сучасної людини епохи початку верхнього палеоліту, коли відбулося розселення людей по Європі.

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За матеріалами «Фокус»

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