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5 липня: все що треба знати за сьогодні. Річниця визволення Слов’янську

05.07.2019

(5.07.2019). Річниця визволення Слов’янську, повторне жеребкування може зірвати вибори, Порошенко почав обзивати людей, в Слугі народу знайшли “товариша” Медведчука. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

  • Священник Бернар Прейн, чиї злочини проти ввірених йому дітей привели до відставки архієпископа Ліонського, позбавлений звання. Таке рішення прийняв у четвер церковний суд.

Цитата дня:

«З кульками – ось ти, чоловік, тобі вже 40 років, йди служити в армію, не стій з кульками, – сказав Порошенко. – Закінчиться це тим, що вас поб’ють ці люди. Єдине, чим ви користуєтеся – це нашої добротою, відкритістю, європейськістю, ввічливістю ».

  • в Кам’янець-Подільському під час мітингу на свою підтримку, Петро Порошенко обізвав людей які стояли з червоними кульками “виблядков”. Після він заявив, що їх можуть побити. Закінчилося все побиттям мирних активістів. Саму ж бійку 5-ий президент зустрів оплесками.

Цифра дня: 22

Дружина кандидата в народні депутати від партії “Слуга народу” Андрія Холодова, який має номер у списку 22 виявилася кумою Медведчуків.

  • Робітницю гардероба Верховної Ради знайшли мертвою в Київській області. Про факт смерті жінки повідомили в поліції Київської області. “3 липня в Макарівському районі знайшли жінку, яка попередньо вважалася безвісти зниклою. Минулого тижня вона поїхала на дачу і не повернулася. Проводилися оперативно-розшукові заходи. Її знайшли знайомі, які прочісували місцевість після зникнення. У кукурудзяному полі”
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