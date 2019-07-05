5 липня: все що треба знати за сьогодні. Річниця визволення Слов’янську

(5.07.2019). Річниця визволення Слов’янську, повторне жеребкування може зірвати вибори, Порошенко почав обзивати людей, в Слугі народу знайшли “товариша” Медведчука. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

Священник Бернар Прейн, чиї злочини проти ввірених йому дітей привели до відставки архієпископа Ліонського, позбавлений звання. Таке рішення прийняв у четвер церковний суд.

Цитата дня:

«З кульками – ось ти, чоловік, тобі вже 40 років, йди служити в армію, не стій з кульками, – сказав Порошенко. – Закінчиться це тим, що вас поб’ють ці люди. Єдине, чим ви користуєтеся – це нашої добротою, відкритістю, європейськістю, ввічливістю ».

в Кам’янець-Подільському під час мітингу на свою підтримку, Петро Порошенко обізвав людей які стояли з червоними кульками “виблядков”. Після він заявив, що їх можуть побити. Закінчилося все побиттям мирних активістів. Саму ж бійку 5-ий президент зустрів оплесками.

Цифра дня: 22



Дружина кандидата в народні депутати від партії “Слуга народу” Андрія Холодова, який має номер у списку 22 виявилася кумою Медведчуків.