Чи можна спати менше без шкоди для здоров’я?

Для повноцінного життя ми повинні спати приблизно 8 годин в день. Причому і чоловікам і жінкам для здорового сну потрібно приблизно однаковий час – 8 годин. Фінські вчені визначили оптимальну кількість часу, необхідне для сну. Для цього до експерименту залучили 3760 осіб у віці від 30 до 64 років. Учасників дослідження анкетували на предмет тривалості їх щоденного сну і порівнювали відповіді з даними про їх здоров’я в період експерименту.

В результаті було встановлено, що для того, щоб відчувати себе добре і не хворіти, чоловіки повинні спати в середньому по 7 годин 42 хвилини на добу, жінки – 7 годин 38 хвилин. Це середнє значення, природно, кількість часу, необхідне людині для сну, залежить від індивідуальних особливостей її організму.

Американська академія медицини сну (AASM) має таке ж думка про те, скільки необхідно спати: дорослі люди повинні спати 7-9 годин на добу. При цьому для дітей норма сну куди більше. Немовлятам потрібно від 12 до 16 годин сну на добу (включаючи денний сон), а, наприклад, підліткам – 8-10 годин. На думку експертів академії, батьки повинні бути прикладом для своїх дітей і спати щоночі не менше 7 годин. Але, як стверджує статистика, переважна більшість дорослого населення розвинених країн хронічно недосипає.

Як спати менше

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Наш спосіб життя відбирає у сну все більше часу. Хтось допізна працює, а хтось розважається ніч безперервно, часу завжди не вистачає, і саме годинник, традиційно відведені для сну, приносяться в жертву сучасного способу життя. Одним із способів збільшити час неспання за рахунок годин, які ми проводимо уві сні, вважається техніка поліфазного сну.

Сон більшості людей монофазний. Ми спимо один раз на день, переважно в темний час доби. Ідея спати кілька разів в день не виникла з нізвідки. Так, наприклад, сплять немовлята, перериваючи свій сон на час годування. Люблять подрімати вдень і жителі південних країн. Традиція ця обумовлена жарким кліматом. Такий післяобідній сон називається «сієста». Існує поліфазний сон і в тваринному світі.

Вважається, що застосування техніки поліфазного, або, як його іноді ще називають, багатофазного, сну дозволяє збільшити час неспання до 20-22 годин, в залежності від обраного режиму.

Таких режимів виділяють декілька:

Biphasic (двофазний) – 1 раз вночі (5 годин) і 1 раз вдень (1,5 години), разом 6,5 годин сну та 17,5 годин неспання.

Everyman (режим звичайної людини) – 1 раз вночі (1,5–3 години) і потім 3 рази по 20 хвилин протягом дня, усього 2,5–4 години сну і 20-21,5 години неспання.

Dymaxion (димаксион-режим) – 4 рази по 30 хвилин через кожні 5,5 годин, усього 2 години сну і 22 години неспання.

Uberman (режим надлюдини) – 6 разів за 20 хвилин кожні через кожні 3 години 40 хвилин, усього 2 години сну і 22 години неспання.

Однак на серйозному науковому рівні поліфазний сон поки ще недостатньо досліджений. Природно, наведені вище режими сну не слід рекомендувати підліткам і дітям. Скорочення норми сну неприпустимо і при захворюваннях серцево-судинної системи.

Не варто забувати, що у світі монофазного сну спати по кілька разів на день може бути реально незручно. Наше життя синхронізована з оточуючими, родичами, друзями, колегами по роботі. Не завжди можна вибрати місце і час для сну, а графік поліфазного сну обов’язково дотримуватися, в іншому випадку пропуск одного з відрізків сну загрожує зривом усього режиму.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», сон позбавляє від неприємних спогадів — вчені.

За матеріалами Naked-science

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