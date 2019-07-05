Залежність від смартфона пов’язана з кількістю сексуальних партнерів — вчені

Американські та британські вчені опитали 3400 студентів в США і з’ясували, як смартфони впливають на душевне здоров’я і інтимне життя респондентів.
Деякі висновки не були дивовижними: так, вчені виявили зв’язок між залежністю від смартфона і схильністю до тривожного розладу і депресії.
Але з’ясувалося й інше: частка студентів, у яких було двоє або більше сексуальних партнерів за останній рік, була значно вище серед тих, хто постійно зависав в телефоні — 37,4 % проти 27,2 %. Ті ж, у кого було більше шести сексуальних партнерів, користувалися смартфоном вдвічі більше однолітків.
Експрес-інформація по країні
Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
Прапор
Герб
Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
Дослідники пов’язують цю тенденцію з дейтинг-додатками і соцмережами. Найактивніші користувачі смартфонів також часто відзначали у себе таку якість, як імпульсивність.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», вчені пов’язали смартфони з суїцидальною поведінкою у підлітків.
За матеріалами Knife.media
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