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Кличко: або 2 в 1 або дострокові вибори

05.07.2019

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

“Якщо кияни хочуть, аби їм призначали згори мера, це одна історія. Якщо ж хочуть обирати людину, яка буде відстоювати їхні інтереси, буде підзвітною і відповідальною перед громадою, – це інша історія. Тоді я буду ініціювати вибори Київського міського голови”, – сказав Кличкою.

За його словами, йдеться “не про прізвища, а про принципи”.

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“Нехай всі, хто хоче керувати столицею, змагаються, представляють киянам свої програми, реалізують їх, і це буде справедливо”, – сказав Кличко.

На його думку, якщо міського голову обиратимуть для проформи, а голову адміністрації призначатимуть, це “матиме негативну оцінку щодо самоврядування також і від іноземних експертів, партнерів України”.

“До людей потрібно дослухатися, рахуватися з ними. Я переконаний, що помилку Януковича щодо розподілу повноважень мера та голови КМДА Президент Зеленський не буде повторювати”, – підсумував Кличко.

 

Джерело – Українська правда

 

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