Патрульна поліція показала, в якому районі столиці найбільше п’яних водіїв

За півроку столичні патрульні склали 6083 протоколів на водіїв з ознаками сп’яніння. В опублікованій прес-службою Київської патрульної поліції інфографіці показаний розподіл протоколів за районами міста, повідомляє УНН.

Найчастіше інспектори виявляють водіїв з ознаками сп’яніння по п’ятницях, в період з 23 до 2 години ночі. Судячи з опублікованої поліцією інформації найбільша кількість водіїв на підпитку трапляється на дорогах Дніпровського району столиці (709 водії з початку 2019 року), а найменша — Печерського району (445 водіїв з початку року).

У поліції нагадали про відповідальність за керування транспортним засобом в стані сп’яніння або відмову від проходження огляду на стан сп’яніння:

Вперше протягом року — 10,200 гривень штрафу та 1 рік позбавлення права керування транспортними засобами (ч.1 ст. 130 КУпАП);

За повторне протягом року вчинення даного правопорушення — 20,400 гривень штрафу та 3 роки позбавлення права керування транспортними засобами (ч.2 ст. 130 КУпАП);

За три та більше таких правопорушень протягом року — 40,800 гривень штрафу та 10 років позбавлення права керування транспортними засобами (ч.3 ст. 130 КУпАП).

“Окремо акцентуємо увагу, що за 6 місяців поточного року патрульні притягнули до адміністративної відповідальності майже 1500 водіїв за керування транспортними засобами, будучи позбавленим такого права судом, в тому числі і через керування в стані сп’яніння. Нагадаємо, відповідальність за таке правопорушення — штраф у розмірі 510 гривень (ч.4 ст.126 КУпАП)”, — повідомили у патрульній поліції.