Трамп заступився за доньку Іванку, що стала героїнею мемів

Президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що його дочка і радниця Іванка Трамп прекрасно впоралася зі своїми обов’язками в ході поїздки на саміт “групи двадцяти” в Осаці.
На його думку, “вона прекрасно виконала свою роботу” і “сподобалась іноземним лідерам”. Так Трамп відповів на критику на адресу своєї дочки з боку ЗМІ і соцмереж після саміту G20.
Раніше деякі західні ЗМІ розкритикували присутність Іванки Трамп на зустрічах зі світовими лідерами на полях G20.
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Зокрема, на одному з відеозаписів видно, що Іванка Трамп зробила кілька коментарів під час приватної бесіди президента Франції Еммануеля Макрона, британського прем’єра Терези Мей і на той момент голови МВФ Крістін Лагард. Багато ЗМІ визнали цей крок з боку дочки американського лідера недоречним.
В інтернеті з’явилося багато мемів із зображенням Іванки Трамп. Окрім того, журналістка видання The Daily Beast Ерін Райан запустила цілий флешмоб в Твіттері з хештегом #UnwantedIvanka. Ідея полягає в тому, щоб публікувати фотографії значущих історичних і культурних подій, вставляючи в них за допомогою графічного редактора зображення дочки Трампа.
Так, користувачі, наприклад, “помістили” її на Ялтинську конференцію
I last visited the ROK to celebrate the world’s greatest athletes at the Winter Olympics + to reaffirm the alliance & friendship between our 2 Nations.
Our partnership has never been more important — a new Golden Era of opportunity for the Korean Peninsula may be in the horizon.
— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 30 червня 2019 р.
Somebody please photoshop Ivanka the unwelcome interloper boxing way above her weight into the following:
– Megan Rapinoe’s goal celebration
– Nixon-Elvis meeting
– Beyoncé’s Coachella performance
– Curies’ lab
– constitutional convention
– cast of Big Little Lies
— Erin *crosstalk* Ryan (@morninggloria) 30 червня 2019 р.
Саміт G20 відбувся 28-29 червня в японській Осаці.
Джерело – interfax
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