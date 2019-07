Трамп заступився за доньку Іванку, що стала героїнею мемів

Президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що його дочка і радниця Іванка Трамп прекрасно впоралася зі своїми обов’язками в ході поїздки на саміт “групи двадцяти” в Осаці.

На його думку, “вона прекрасно виконала свою роботу” і “сподобалась іноземним лідерам”. Так Трамп відповів на критику на адресу своєї дочки з боку ЗМІ і соцмереж після саміту G20.

Раніше деякі західні ЗМІ розкритикували присутність Іванки Трамп на зустрічах зі світовими лідерами на полях G20.

Читайте також – В соцмережі висміяли доньку Трампа на саміті G20

Зокрема, на одному з відеозаписів видно, що Іванка Трамп зробила кілька коментарів під час приватної бесіди президента Франції Еммануеля Макрона, британського прем’єра Терези Мей і на той момент голови МВФ Крістін Лагард. Багато ЗМІ визнали цей крок з боку дочки американського лідера недоречним.

В інтернеті з’явилося багато мемів із зображенням Іванки Трамп. Окрім того, журналістка видання The Daily Beast Ерін Райан запустила цілий флешмоб в Твіттері з хештегом #UnwantedIvanka. Ідея полягає в тому, щоб публікувати фотографії значущих історичних і культурних подій, вставляючи в них за допомогою графічного редактора зображення дочки Трампа.

Так, користувачі, наприклад, “помістили” її на Ялтинську конференцію

I last visited the ROK to celebrate the world’s greatest athletes at the Winter Olympics + to reaffirm the alliance & friendship between our 2 Nations.

Our partnership has never been more important — a new Golden Era of opportunity for the Korean Peninsula may be in the horizon.

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 30 червня 2019 р.

Somebody please photoshop Ivanka the unwelcome interloper boxing way above her weight into the following:

– Megan Rapinoe’s goal celebration

– Nixon-Elvis meeting

– Beyoncé’s Coachella performance

– Curies’ lab

– constitutional convention

– cast of Big Little Lies

— Erin *crosstalk* Ryan (@morninggloria) 30 червня 2019 р.

Саміт G20 відбувся 28-29 червня в японській Осаці.

Джерело – interfax

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!