День Дніпра: топ-10 фактів про головній річці України

День Дніпра був заснований з метою привернути увагу до екологічних проблем річки. Крім України, його також відзначають у Білорусі та Росії.
Топ-10 фактів про Дніпро:
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
8. Перший понтонний міст через Дніпро був побудований в XII столітті. Такі мости пізніше зводилися регулярно і розбиралися на зиму. Капітальний же міст в межах Києва (Миколаївський) з’явився тільки в 1853-му (повністю зруйнований в 1920 році).
9. Напрямок течії Дніпра неоднакове на різних ділянках. Від витоків до Орші річка тече на південний захід, далі до Києва – на південь, від Києва до Дніпра – на південний схід, до Запоріжжя – знову на південь, а потім до свого лиману Дніпро тече в південно-західному напрямку.
10. У Дніпрі водиться більше 70 видів риб. Пониззя річки багатшими рибою – там водиться 60-65 видів, тоді як біля Києва – всього 40. Найпоширеніші – коропові, прохідні й напівпрохідні риби (оселедець, осетрові, тарань). Також у Дніпрі водиться два види раків: узкопалый і толстопалый.
За матеріалами «Вікіпедії» та KGB.ua.
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