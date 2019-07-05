День Дніпра: топ-10 фактів про головній річці України

День Дніпра був заснований з метою привернути увагу до екологічних проблем річки. Крім України, його також відзначають у Білорусі та Росії.

Топ-10 фактів про Дніпро:

Дніпро – четверта за довжиною річка Європи (після Волги, Дунаю і Уралу). Її довжина становить 2201 км (до спорудження водосховищ – 2285 м). Найдовше русло – 1121 км – річка має в межах України.

У часи Київської Русі Дніпро носив назву Славутич, а стародавні греки називали його Борисфеном. Гідронім «Дніпро» має скіфське походження: скіфський корінь «дан» означає «річка».

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

У 988 році на Дніпрі князь Володимир охрестив Русь. У його водах були хрещені і жителі столиці, і сам князь.

Ширина долини Дніпра досягає 18 км, ширина самої річки — 200-1200 м.

Якщо протягом 20 днів температура повітря тримається нижче 0 °С, Дніпро замерзає.

У Києві та Дніпрі є станції метро «Дніпро». Також в честь головної річки України названі футбольні клуби Дніпра, Могильова і Смоленська.

Раніше, навесні Дніпро так сильно розливався, що жителі Києва пересувалися вулицями на човнах. А вдома на Трухановому острові і зовсім будували на палях.

8. Перший понтонний міст через Дніпро був побудований в XII столітті. Такі мости пізніше зводилися регулярно і розбиралися на зиму. Капітальний же міст в межах Києва (Миколаївський) з’явився тільки в 1853-му (повністю зруйнований в 1920 році).

9. Напрямок течії Дніпра неоднакове на різних ділянках. Від витоків до Орші річка тече на південний захід, далі до Києва – на південь, від Києва до Дніпра – на південний схід, до Запоріжжя – знову на південь, а потім до свого лиману Дніпро тече в південно-західному напрямку.

10. У Дніпрі водиться більше 70 видів риб. Пониззя річки багатшими рибою – там водиться 60-65 видів, тоді як біля Києва – всього 40. Найпоширеніші – коропові, прохідні й напівпрохідні риби (оселедець, осетрові, тарань). Також у Дніпрі водиться два види раків: узкопалый і толстопалый.

За матеріалами «Вікіпедії» та KGB.ua.

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