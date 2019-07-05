Амстердам відмовився проводити Євробачення в 2020 році

Амстердам відмовився в 2020 році приймати міжнародний музичний конкурс Євробачення, так як в місті не знайшлося підходящого концертного залу.

Мер столиці Нідерландів Фемке Халсема пояснила, що концертний зал Ziggo Dome вже заброньований на час проведення конкурсу. Скасувати ці домовленості вони не можуть.

Влади намагалися знайти інше місце, але зали RAI і Johan Cruijff виявилися зайняті, а AFAS Live занадто маленький. Була пропозиція провести Євробачення «в істинному фестивальному стилі» під відкритим небом, але концепція здалася чиновникам занадто складною для реалізації.

Експрес-інформація по країні

Нідерланди (Королівство Нідерландів) – держава, що складається із західноєвропейської частини і островів Бонейр, Сінт-Естатіус і Саба в Карибському морі.

Прапор



Герб



Столиця – Амстердам

Найбільші міста: Амстердам, Роттердам, Гаага

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 41 526 км2 (132-я в світі)

Населення – 16,9 млн чол. (65-я в світі)

Офіційна мова – нідерландська

Релігія – католицизм (28%), протестантизм (19%)

ІЛР – 0,922 (5-я в світі)

ВВП – $879,3 млрд (17-я в світі)

Валюта – євро

Межує зНімеччиною, Бельгією

Раніше приймати у себе конкурс в наступному році відмовилися міста Гаага та Марення. В боротьбі за проведення заходу продовжують брати участь п’ять міст: Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем та Маастріхт. Остаточне рішення про місце проведення «Євробачення» приймуть у серпні.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», нейромережа створила ідеальну пісню для Євробачення.

За матеріалами Snob.ru

Читайте також:

Участь країни в Євробаченні підвищує рівень щастя

Як змінилися уявлення іноземців про Україну після Євробачення