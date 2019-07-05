Слони-підлітки навчилися об’єднуватися в банди, щоб протистояти браконьєрам

В Індії молоді самці, в нормі живуть в складі змішаних сімей, стали відділятися і утворювати кочують групи одинаків. Зв’язуватися з такою компанією вельми небезпечно навіть для добре озброєних браконьєрів, і така поведінка підвищує шанси слонів на виживання. Недарма воно найчастіше проявляється у сільськогосподарських районах, особливо небезпечних для цих великих тварин.

У статті, опублікованій в журналі Scientific Reports, Нишант Шринивасая і його співавтори пишуть, що для перевірки повідомлень про появу «слонячих банд» вони зібрали майже 1500 фотографій 250 слонів, що живуть у різних регіонах Індії. Знімки були зроблені в 2016-2017 роках і, дійсно, частково відобразили групи по троє-шестеро спільно проживають молодих самців.

У лісистих, порівняно безпечних районах слони зберігають традиційний спосіб життя, і молодняк залишається в рідній сім’ї, поки не подорослішає остаточно і не стане могутніми одинаками. Проте в сільськогосподарських районах «підліткам» доводиться групуватися, щоб вижити.

Експрес-інформація по країні

Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.

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Столиця – Делі

Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта

Форма правління – Парламентська

Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)

Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)

Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,609 (130-я в світі)

ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)

Валюта – індійська рупія

Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», слони вміють рахувати за допомогою нюху.

За матеріалами Naked-science

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