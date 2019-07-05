Неприємності у Порошенка: власник телеканалу “Прямий” Макеєнко прийде на допит

Суд задовольнив клопотання слідчих про примусовий привід на допит власника телеканалу “Прямий” Володимира Макеєнка у справі про відмивання злочинних доходів, повідомив колишній заступник глави Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов.

“Сьогодні, наскільки нам уже відомо, суд задовольнив клопотання слідчих про примусовий привід на допит пана Макеєнка, який є ніби власником телеканалу “Прямий”. Ніби власником телеканалу – він є підставним власником кіпрської компанії, хоча всім абсолютно очевидно, що реальним власником (телеканалу – ІФ) є Петро Порошенко. У зв’язку з тим, що Макеєнко, формальний власник, не прибув на допит, слідчі прийшли до суду з клопотанням про примусовий привід, і, наскільки мені відомо, суд це клопотання задовольнив – Макеєнка має бути туди доправлено”, – сказав Портнов в ефірі телеканалу NewsOne в п’ятницю ввечері.

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За його словами, український бізнесмен, засновник і голова групи ТАС Сергій Тігіпко також не з’явився на перший допит, але поки що не відомо, чи будуть слідчі клопотати про його примусовий привід.

“Але ми офіційно звернулися до Державного бюро розслідувань із приблизним переліком запитань, які необхідно було б поставити Тігіпку та Порошенку, як саме вони відмивали незаконні доходи, як проводили через офшорні компанії, чому не заплатили українському бюджету податки. Ми приблизно також оцінюємо, який збиток від того, що українська соціальна сфера, медицина та армія недоотримали через відмивання коштів, недоотримали від Порошенка та Тігіпка величезні гроші до держбюджету”, – сказав Портнов.

Він заявив, що нині всі ці провадження гальмує Генеральна прокуратура України, “яка не підписує жодного клопотання”. Водночас, за його словами, його юридична команда все одно подає заяві і клопотання, щоб “коли зміниться генпрокурор у країні – а це буде за чотири-п’ять тижнів”, не гаяти часу в розслідуванні кримінальних проваджень.

“Ми чекаємо на арешт усього особистого майна Порошенка, арешт його активів та арешт його фінансів”, – сказав Портнов.

За його словами, на сьогодні є близько семи-восьми кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко, і ще дві заяви, “щодо яких іще немає юридичної реакції”.

Як повідомлялося, 23 травня директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що ДБР вивчає заяву Портнова про скоєння економічного злочину п’ятим президентом Петром Порошенком. За його словами, в цій заяві йдеться про скоєння “певних економічних злочинів, які пов’язані з “Ленінською кузнею”.

3 липня Портнов повідомив, що суд задовольнив клопотання слідчих про доступ до документів на підприємствах “Кузня на Рибальському” та телеканалі “Прямий”. “Фабула – відмивання злочинних доходів, офшори, оформлення акцій на підставних осіб і несплата податків”, – повідомив Портнов.

Як повідомлялося, в травні Портнов заявив, що найближчим часом має намір подати заяви про нібито злочини Порошенка та його оточення. Він стверджує, що його юристи задокументували понад десять заяв про нібито злочини. Зокрема, за його словами, йдеться про панамські офшори, розкрадання в армії, а також оборонному замовленні “Кузні на Рибальському”, акціонером якої був Порошенко.

2 липня Портнов заявив, що ініціював низку проваджень у Панамі та кількох острівних державах стосовно зареєстрованих у цій державі офшорних компаній, які можуть бути пов’язані з Порошенком.

Джерело – interfax

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