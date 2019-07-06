Яке молоко дуже шкідливе для здоров’я?

Виявляється, існує два типи молока: А1 і А2. На смак і колір вони можуть бути однакові, але ефекти – різні.

А1 може негативно впливати на наше здоров’я, за що його прозвали “диявольським молоком”. Тоді як А2 не має таких наслідків.

Не чули про таке?

Ми теж. Як і відомий український професор, генетик, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України Віктор Досенко. Та коли він вивчив наукові дослідження і разом з колегами провів власне, посмів зазіхнути “на священних корів”.

Про “диявола в молоці”, йогурти, кефіри, дитячі суміші та навіть спортивне харчування, Віктор Досенко розповів “Українській правді. Життя”.

ДВА ТИПИ МОЛОКА 🥛

Ось коротке наукове пояснення.

Один із білків молока, β-казеїн, може стати джерелом β-казоморфіну, який утворюється в шлунково-кишковому тракті людини й здатен активувати наші морфінові рецепторі µ1.

β-казоморфін може утворитися тільки з молока певного типу – його назвали А1. В іншому молоці, яке назвали А2, він не утворюється.

ЩО НЕ ТАК З МОЛОКОМ? 🥛

Дослідження показали, що споживання коров’ячого молока А1 пов’язане з ймовірністю розвитку синдрому раптової смерті новонароджених, діабету, ожиріння у дітей та серцевих патологій.

У дорослих таке молоко сприяє розвитку цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, атеросклерозу, метаболічного синдрому і навіть онкології, пояснює Досенко.

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Є також дані про вплив на мозок, на когнітивні властивості експериментальних тварин та людей.

Дослідження підтверджує шкідливі наслідки споживання β-казеїну А1 і передбачає розвиток хронічного ентериту, коліту та запальних реакцій у інших органах.

ЯК ЗНАТИ, ЯКЕ МОЛОКО У КОРОВИ? 🥛

“На око” ви не зможете визначити, який тип молока дає ваша корова: А1 чи А2. Смак, колір, густота – не старайтеся.

Корови однієї й тієї ж породи можуть мати різні варіанти β-казеїну.

Щоб визначити, у якої корови яке молоко, у деяких країнах уже проводять генотипування. Для цього в корів беруть генетичний матеріал (кров, епітелій, молоко) і аналізують ДНК.

У більшості країн домінує тип корів А1, розповідає Віктор Досенко. Щоправда, є порода корів в Індії, де корови тільки А2, але вони дають менше молока.

ЩО ЗРОБИЛИ УКРАЇНСЬКІ ВЧЕНІ 🐄

До Інституту фізіології Національної академії наук зателефонував фермер з Чернігівщини: “А ви не могли б провести генотипування молочних корів?”.

“Перша думка, що це рекламний хід, комерція, – пригадує Досенко. – Я спокійно жив і про це не знав, вживаю молочну продукцію. Відкриваю наукову літературу – і просто новий світ”.

Вчені з відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, яким завідує Досенко, погодилися зробити генотипування корів.

Поїхали до фермера, взяли біоматеріал у 10 випадково вибраних корів Голштинської породи (вона найпоширеніша у світі, та й в Україні таких корівок багато).

Аналіз цієї десятки показав, що більшість корів мають А2 генотип – даютьбезпечне молоко.

“Але це тільки маленька вибірка з 10 корів – потрібно продовжувати!

У нас 2 мільйони дійних корів в Україні. Нам би зібрати хоча б 100-200 корів з різних регіонів України й дослідити. Наукова методика нескладна”, – каже Досенко.

Також українські науковці пішли в крамниці і купили там різної молочки на аналіз: молока, йогуртів, кефірів.

“Там є ДНК корів. Те, що в магазинах за молочні продукти продають не молочні продукти – все балачки, – усміхається вчений.

Усі ці молочні продукти – молоко, кефір, йогурт – містять обидва варіанти гена: і А1, і А2.

І це зрозуміло, бо молоко від різних корів змішують і після обробки заливають в баночки. Не може бути по-іншому без сепарації корів.

Ми перевірили і дитячі суміші. Там теж і А1, і А2. Є діти, які не можуть харчуватися маминим молоком. Тому вони не мають вибору.

Хоча б для дітей штучну суміш ми можемо зробити лише з А2 молока?”.

У зоні ризику і спортсмени, які споживають спортивне харчування. Просто тому, що в таких добавках багато казеїну.

А АНАЛІЗ КОРІВ – ЦЕ ДОРОГО? 🐄

Генетичний тест корови коштує не дорожче, ніж будь-який біохімічний аналіз цієї тварини, пояснює Досенко.

“Певні складнощі були на етапі налагоджування методики, але в нас великий досвід роботи з аналізу ДНК і технологія створена. Процес генотипування не складний та не вартісний.

Це зовсім недорого. Нам уже закидають, що ми гроші заробляти зібралися.

Які гроші?

Ми дійсно не можемо безкоштовно це генотипування проводити, але якщо хороший фермер звернеться, який захоче зробити лінійку такого молока і з майбутніх продажів якось розрахуватися, компенсувати нам реактиви, які потрібні для аналізу – ми підемо назустріч. Ми не бізнесмени (на жаль чи на щастя)”.

Таке молоко уже є у США, Австралії, Бельгії та Великій Британії.

Світовий ринок А2 молока у 2018 році досяг 5.4 мільйонів доларів США, але до 2024 року, за прогнозами експертів, зросте у 5 разів.

“Ми плануємо поїхати і подивитися, як працює найближча до нас ферма А2 у Бельгії. Ближче нічого нема”, – каже Досенко.

Україна може у східноєвропейському регіоні стати першою країною, яка впровадить такий розподіл корів і їхнього молока, додає вчений.

Мова йде не про те, щоб примусити всіх фермерів позбутися А1 корів, а про можливість вибору для покупців, які не хочуть наражати себе і своїх дітей на такий ризик.

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