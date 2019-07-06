НА 11 ИЮЛЯ НАЗНАЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ ВР ПО ПЕДОФИЛАМ

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает провести внеочередное пленарное заседание ВР в четверг, 11 июля.

Об этом он проинформировал во время итоговой пресс-конференции в пятницу.

“Я объявил полную мобилизацию на 11 июля… Я посоветовал проводить внеочередную сессию в четверг. Это называется внеочередное заседание, и оно может проходить между вечерним и утренним заседанием. Я рекомендовал, чтобы 11 июля, когда будет полная мобилизация в зале, чтобы они дали запрос и дали письмо на 14:15. У нас в соответствии с регламентом заседание утреннее и вечернее – это разные заседания, а внеочередное заседание может проходить в промежутке”, – отметил Парубий.

Он выразил уверенность, что в обеденный перерыв, который продолжается с 14:00 до 16:00, можно провести заседание и рассмотреть необходимые законопроекты.

Спикер ВР объяснил, что предлагает для внеочередного заседания четверг, поскольку именно в этот день в зале заседаний Верховной Рады присутствует наибольшее количество народных депутатов.

(На видео – с 45:12)

Согласно сообщению, обнародованному на сайте Парламента, Андрей Парубий уже подписал распоряжение о проведении 11 июля внеочередного пленарного заседания ВР (начало в 14:15). Заседание было назначено по требованию 158 народных депутатов.

На этом заседании будут рассмотрены следующие вопросы:

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– проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней (малолетнего), несовершеннолетнего (несовершеннолетней) и лица, не достигшего половой зрелости (№ 6449 от 16.05.2017);

– проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего (№ 6607 от 21.06.2017).

Ранее петиция о защите детей от сексуального насилия на сайте Верховной Рады Украины набрала необходимое количество голосов.

В июне в Одесской области была жестоко убита 11-летняя Дарья Лукьяненко. Тело ребенка обнаружили при отработке территории в селе Ивановка в ходе обыска в одном из домовладений в выгребной яме.

Впоследствии Киевский районный суд города Одессы избрал меру пресечения 22-летнему Николаю Тарасову, которого подозревают в убийстве девочки. Он признался, что убил ребенка. Злоумышленник, увидев девочку на улице, затащил ее в дом, где пытался изнасиловать. Чтобы скрыть следы преступления, он нанес ребенку несколько ударов шилом в шею и, надев на голову полиэтиленовый пакет, задушил.

Источник – bykvu

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