Вчені «розібрали» заражений ДНК і видалили ВІЛ

Дослідники Університету Темпл зі штату Пенсільванія в США змогли видалити вірус ВІЛ із ДНК миші.

Це перший найефективніший крок в терапії невиліковного недугу. На сьогоднішній день в медицині немає препаратів, які могли б «вбити» ВІЛ в організмі людини.

Про сенсаційне відкриття пише Daily Mail.

Вчені «видалили» вірус у 23 спеціально виведених мишей.

Зробити прорив в лікуванні вірусу імунодефіциту людини вийшло завдяки довгостроковому лікування препаратами, а також редагування генома. Раніше вчені навчилися видаляти заражені клітини з організму людини.

Зробити це вдалося завдяки технології CRISPR-Cas9. Така система в майбутньому дозволить розробити методику повного лікування від ВІЛ. В історії відомі разі повного лікування від вірусу. Всього офіційно зареєстровано два пацієнта. Перший позбувся недуги в 2008 році, про другий стало відомо в березні 2019 року. Обидва пацієнти були прооперовані. Їм пересадили кістковий мозок, після чого лікарі не виявили в їх організмі заражених клітин ВІЛ.

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