Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика

Лептоспіроз – це гостра інфекційна хвороба, збудником якої геномовид Leptospira interrogans sensu lato, роду Leptospira.

На Львівщині 26-річний мешканець заразився лептоспірозом у Польщі. Чим небезпечний лептоспіроз, і які його симптоми?

Як можна заразитися лептоспірозом?

Джерелами інфекції є різні тварини, зокрема, гризуни: лісова миша, полівка, водяні щури, землерийки, щури, їжаки, бродячі та домашні собаки, свині, велика рогата худоба та інші.

Лептоспіри виділяються з сечею та потрапляють на харчі та у воду.

У тіло людини бактерія може потрапити під час купання в зараженій водоймі, наприклад, якщо на березі живуть щурі. Також при контакті з хворими тваринами або після вживання зараженої їжі.

Небезпечна бактерія може проникати в тіло людини через тріщини, порізи або рани на шкірі або через слизові оболонки (очі, ніс, рот). Кров розносить лептоспіри по всьому організму і вони осідаючи в різних органах і тканинах.



Тварини є джерелом лептоспірозу

Симптоми лептоспірозу

Інкубаційний період лептоспірозу становить від 1 до 20 діб. Початок хвороби переважно гострий. Це пов’язано із сильним надходженням лептоспір і їх токсинів у кров.

В інфікованої людини раптово підвищується температура тіла до 39°-40° С, з’являється сильний озноб, біль в м’язах і суглобах, головний біль, загальна слабкість, нудота і блювота, поганий апетит, спрага.

У деяких випадках з’являється висип, діарея, кашель.

Висока температура тримається кілька днів, а потім знижується. Проте, зниження температури тіла не гарантує поліпшення стану.

Лептоспіроз також починається з почервоніння шкіри обличчя, шиї, верхніх відділів грудної клітини, червоніють очі, можливо, збільшенням лімфатичних вузлів.

Лептоспіроз вражає печінку, нирки, головний мозок, призводить до вираженої інтоксикації, може викликати порушення згортання крові та кровотечі.

При лептоспірозі необхідно якнайшвидше звернутися до медиків. Щоб лікування було ефективним, його потрібно почати не пізніше 4-го дня від моменту початку хвороби.

Профілактика лептоспірозу

Лікарі радять дотримуватися правил особистої гігієни, їсти тільки термічно оброблені продукти, бути обережними у водоймах і триматися якомога далі від забруднень утворених випорожненнями тварин, а також боротися з гризунами.