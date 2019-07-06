Австралійка розробила 5 моделей крихітних будиночків



У всі часи і в будь-якому віці людина мріє мати власний дім, нехай навіть крихітний, але свій. Не всім по кишені особняки і не кожен ризикне взяти кабальну іпотеку. Але в Австралії знайшлася небайдужа дівчина дизайнер і будівельник в одній особі, яка разом з однодумцями розробила і побудувала 5 варіантів міні-будиночків, розподіливши в них корисну площу так, що можуть позаздрити навіть власники котеджів.



Джейн Сондерс не з чуток знає про будівельній справі, вона не один рік займалася будівництвом житлових будинків в одній з австралійських фірм. Але з часом їй захотілося мати власну справу, і вона зважилася на створення мініатюрних еко-будиночків, щоб кожна людина змогла мати свій дах над головою. На даний момент дівчині разом з братами Эманс і командою однодумців вдалося розробити 5 різних варіантів крихітних котеджів для людей з різним достатком і запитами. У кожній модельного ряду передбачена різна комплектація, адже для студентів, які вирішили заощадити на знімному житло – потрібна одна ситуація, а літні люди потребують зовсім іншому наповненні житлоплощі.



Кожен будинок на колесах укомплектований сонячною батареєю, що дозволяє забезпечити безперебійним живленням усі освітлювальні прилади, холодильник, телевізор і комп’ютер. Якщо ж власник планує користуватися більш потужної побутової технікою, то буде потрібно установка ще кількох батарей, але це буде за додаткову плату.



1. Крихітний будинок-студія (площа 8,64 кв. м.)

Унікальна серія Studio розроблена для тих, хто шукає додатковий простір в якості відокремленого житла, дитячої ігрової кімнати, робочого кабінету або майстерні, а може і мобільного офісу. Її невеликі габарити 3,6*2,4 з висотою стелі 3,25 м стануть ідеальним місцем відпочинку на природі для закоханої пари.

В основній комплекції є облаштована ванна кімната з душем, компостирующим туалетом, умивальником та дзеркальною шафою, а ось основну зону можна адаптувати під будь-які запити клієнта.

Головна перевага цієї моделі полягає в тому, що для оздоблення інтер’єру використовувалися тільки природні екологічно чисті матеріали.

Кожен міні-котедж укомплектований душем, умивальником і компостирующим туалетом. Для забезпечення автофургона водою у всіх моделях встановлені резервуари, що вміщають 550 л. питної води. Для господарських потреб в моделях, які клієнти будуть використовувати в якості основного житла передбачені додаткові ємності для збору дощової води. Також кожен будиночок укомплектований резервуаром для збирання відпрацьованої води.

2. Міні-будинок на колесах модельного ряду Adventure (площа 11,52 кв. м.)



Це дуже цікава і комфортна модель ідеально підійде для постійного проживання або тривалих поїздок. Як і всі еко-будинки цієї фірми він зроблений з природних матеріалів і повністю забезпечений автономними енергоресурсами.

Враховуючи той факт, що це практично житловий будинок, крім облаштованій ванної кімнати в ньому знайшлося місце і для повністю обладнаної кухні, так що домашніми сніданками або обідами можна балувати себе кожен день.

У мобільному міні-котеджі також є затишна вітальня, яка легко перетворюється в їдальню. А завдяки тому, що стелі в найвищій частині будиночка досягають 4,3 м. вдалося облаштувати повноцінну спальню з чарівним мансардним вікном.

3. Міні-котедж серії Graduate (площа 14,4 кв. м.)



Це один з перших міні-будиночків, в якому розробники використовували металеві гофровані пластини для створення фасаду мансардної надбудови. Завдяки високим стелям в цій моделі вдалося облаштувати дві спальні зони на другому ярусі.

Враховуючи унікальну здатність дизайнерів фірми вмістити все необхідне в крихітний простір, і в цьому будиночку знайшлося місце для повноцінної ванної кімнати, обладнаної кухні, вітальні-їдальні і комори, в яку заховали великий холодильник і помістили полиці для зберігання продуктів, а також шафа для речей.



Для забезпечення електроенергією такої площі встановили три сонячні батареї і поставили дров’яну піч. До речі сказати, всі міні-будинки мають ультрасучасну і енергоефективну теплоізоляцію і двокамерні вікна.

4. Чарівний міні-будиночок серії Lifestyle (площа 17,3 кв. м.)



Цей дивовижно красивий будиночок важко було б відрізнити від звичних житлових будинків, якби не колеса і мініатюрний розмір. Особливої чарівності мобільному надають будові виділяються два мансардних вікна.

Природно комплектація і розміщення зон обрані на вищому рівні, тому проживають у ньому люди не будуть позбавлені звичного комфорту і домашнього затишку.

Все це пишність обійдеться потенційному власнику 99,3 тис. дол., але як стверджує виробник, це набагато дешевше, ніж звичний будинок невеликих розмірів в Сіднеї або будь-якому іншому великому місті.

5. Мініатюрний еко-дім модельного ряду Independent (площа 11,5 кв. м.)



Цей крихітний будиночок був спроектований на замовлення лікаря, який більшу частину часу проводить у роз’їздах. Враховуючи всі потреби доктора, розробники намагалися обладнати повноцінне житло, яке іноді використовувалося і як кабінет для прийому пацієнтів.



Також він непогано зарекомендував себе в якості трейлера для подорожей, адже в ньому є все необхідне для комфортного життя 2-3 осіб.





Фото: designboom