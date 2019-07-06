У мережі з’явилися нові фото і відео з весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова в Італії

Регіна Тодоренко

Про другий весіллі 29-річної Регіни Тодоренко та 33-річного Влада Топалова продовжують говорити в мережі. Пара офіційно оформила стосунки 25 жовтня 2018 року в Москві, а через вісім місяців закохані повторно обмінялися обручками в Італії. Запросивши друзів і членів родини, дружини влаштували свято в Сорренто, де зняли триповерховий особняк Villa Astor на березі моря.

Регіна і Влад насолоджувалися моментом і практично не ділилися у соцмережі кадрами з весілля, а ось їх гості опублікували декілька відео і фото. Серед запрошених на свято були Марія Ивакова, Микита Єфремов, Леся Нікітюк, Аліна Астровська, Антон Лаврентьєв і багато-багато інших.

Регіна Тодоренко

Для весілля @reginatodorenko і @vladtopalovofficial був передбачений дрес-код, який вислали всім гостям приблизно за півтора місяці до свята. Але, звичайно ж, за день до весілля ми в судомах бігали по магазинах, звіряли з референсами шнурки, щоб все було тон в тон, а я зі ста суконь у валізі вибрала улюблений літній сарафан і голову Фріди,— розповіла про підготовку до весілля Марія Ивакова в Instagram.

Марія Ивакова

Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками у соцмережі своїм знімком з букетом нареченої, який впіймала.

Обмінявшись обручками, Регіна та Влад виконали класичний вальс, а потім разом з усіма гостями влаштували веселі танці.

Про відносини співака і телеведучої преса повідомила взимку минулого року. У соцмережах почали з’являтися їхні спільні фото, але пара довго не підтверджувала чутки про роман. 25 липня 2018 року Топалов і Тодоренко оголосили про заручини, а восени одружилися. 5 грудня 2018 року у них народився син Михайло.

Леся Нікітюк

Регіна Тодоренко з батьком

Регіна Тодоренко з мамою

Відео з Instagram