5 корисних порад, які допоможуть прискорити обмін речовин

Слідуючи простим правилам від дієтолога, оздоровитися і схуднути буде легше і ефективніше.

Відомо, що успіх в схудненні багато в чому залежить від метаболізму. Якщо обмін речовин швидкий, то зайвий жир не відкладається на боках і попі, а якщо він повільний, то чекай біди. Як прискорити обмін речовин розповіла дієтолог центру дієтології та здорового харчування Марина Сопова.

П’ять корисних порад для тих, що худнуть:

Правило №1. Нормальний сон

Доведено, що саме від якості сну залежить метаболізм людини. Якщо регулярно недосипати, то рівень цукру в крові знижується, через що мозок думає, що організм голодує. Тоді-то і включається механізм запасання. Виходить, що будь-яка їжа, яка потрапляє в рот, йде в жирове депо.

Примітно, що психологічно невиспана людина також не може правильно підходити до харчування і грішить зі шкідливою їжею.

Правило №2. Яйця потрібно їсти цілком

Серед тих, що худнуть є міф, що жовток вкрай шкідливий для фігури. Тому вони і їдять один лише білок. Дієтолог просить зупинитися і перестати так робити! Адже жовток собою являє просто джерело корисностей. Ці сполуки допомагають метаболізму бути швидшим. Не можна позбавляти себе вітамінів і жирних кислот, які містить яєчний жовток, каже дієтолог. Наприклад, холін, що міститься в ньому є дуже потужним з’єднанням. Він здатний загальмувати ген, який відповідає за накопичення жиру навколо печінки. Єдине, важливо знати міру! 1-2 жовтки в день – це максимум.

Правило №3. Ходіть в сауну

Особливо корисна для тих, що худнуть – інфрачервона. Цей вид сауни благотворно впливає на шкіру і роботу внутрішніх органів, важливий він і для швидкості метаболізму.

Крім того, сауна фізично допомагає схуднути. Через спеку виникає пітливість, тіло починає палити калорії з потрійною силою. А із зайвою водою також йдуть токсини, які для людини шкідливі.

Правило №4. Їжте велику рибу

Риба – корисний продукт для людини. Тим, хто худне дуже важливо їсти саме лососевих представників. Омега-3 жирні кислоти, якими багата червона риба, допомагають обміну речовин підбадьоритися і запрацювати в більш швидкому темпі. Крім того, жирні кислоти здатні впливати на гормон лептин, через це запаси жиру спалюються швидше.

Правило №5. Не голодуйте!

Вчені довели, що мізерне і рідкісне харчування доводить до проблем із зайвою вагою. Дієтолог радить звернутися до дробового харчування і їсти раз п’ять в день невеликими порціями. Крім того, не забувайте пити звичайну воду.

Правило №6. Чаювати

Особливо корисним дієтологи вважають молочний улун. На смак він, звичайно, не дуже звичний, але варто до нього долучитися. Адже цей китайський чай творить чудеса! Він покращує травлення, бере участь в спалюванні калорій, а що містяться в ньому катехіни покращують окислювальний процес жирів, через що посилюється виробництво енергії.

Китайські вчені провели дослідження, з’ясовували вплив улуна на організм людини. Вони з’ясували, що ті люди, що регулярно пили чай, схудли на три кілограми без тренувань і обмеження в харчуванні. – розповіла дієтолог Сопова. – Який же буде ефект, якщо все буде в комплексі!