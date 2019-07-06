«Патріоти, іді атсюда!»: у магазині в Києві нахамили чоловіку через українську мову

В одному із київських магазинів відвідувачу різко відповіли через зауваження про те, що вивіска у них – російською мовою, хоча має бути українською.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Іван Вербицький.

Інцидент стався 3 липня.

«Вийшов купити курасана з маком і черешень і тут зауважую, що з тих дверей будинку на перехресті коло Бабиного яру, де раніше була “Шмотка”, виходять люди з “випєчкой”. Так, саме з “випєчкой”, – розповів він. – Підіймаю очі – і аж вку…ло: великими літерами – «БУЛОЧНАЯ”. І ще на дверях різне: “трєбуюцца прадавци” і “ми работаєм…».

При цьому Вербицький додав, що забіг туди і гаркнув на всю “булочную”, чи не чули вони, що вивіски в Україні мають бути державною мовою.

«За прадавцов вступилися пасєтітєлі. “А чьто вам ні нравіцца?”, – спитав очкастий мудак і сказав, «чтоби я гаваріл тіше, патамуша он плоха відіт, но слишіт харашо». Але того козла я ще сприйняв стримано. Остаточно вивела з себе тьотя лєт 50-ті. “Іді атсюда, надєлалі уже патріоти”, – зазначив журналіст.

«Тоді я почав не тільки голосно говорити, а й використовувати ту лексику, яку збирається законодавчо заборонити заслужений недомедик України Богомолець. На прощання пообіцяв тим недоросам, що вони матимуть великі неприємності»,- резюмував він.