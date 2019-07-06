Маломуж: навіщо Трамп влаштував показуху зі зброєю

Президент США Дональд Трамп вперше за 27 років провів військовий парад у Вашингтоні з нагоди Дня Незалежності США. В зв’язку з цим, його уже звинуватили в тому, що він “прогинається” під Росію чи навіть під КНДР. Чи насправді можливий такий варіант, “Апостроф” розпитав колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки, генерала армії України Миколу Маломужа.

Про парад

Трамп відстоює завжди свої інтереси – як у бізнесі, так і у політиці. Я знайомий з ним персонально, зустрічався і перед інавгурацією, і після, і на форумах. Він веде проамериканську позицію, але використовує нестандартні методи – і залякування, і переговори з позиції сили. Я вважаю, що завдяки параду він хоче продемонструвати силу Ірану, Росії, КНДР і навіть партнерам своїм по НАТО. Він хоче показати, що США мають надзвичайно потужну зброю, яка раніше не демонструвалася. Трамп – людина показушного формату. Йому треба показати могутність США і конкретних сил та засобів, які вони сьогодні мають, хоч, звісно, вони не все будуть показувати. Це така Трампова “фішка”. Ця демонстрація сили, абсолютно в дусі Трампа, та сьогоднішніх перспектив конфронтації на глобальному рівні.

Про летальну зброю для України

– На тактичному рівні це може бути стрілецька зброя, деякі елементи протитанкових озброєнь, зовсім невеликі додаткові партії “Джавелінів”, броньована автотехніка, засоби протиповітряної оборони і радіоелектронної розвідки. Частково це будуть засоби, пов’язані з охороною не лише сухопутних, а й морських кордонів, а у перспективі – катери. Це те, що ми можемо отримати протягом півроку. Особливо потужної або дорогої високотехнологічної зброї не буде точно. Тому що у США нема впевненості, що ця зброя не буде захоплена Росією або передана у РФ якимись силами навіть при різних режимах в Україні. Нам треба робити ставку на свій ОПК, продукція якого за багатьма параметрами не гірша, ніж у Європі чи навіть у США. Наприклад, “Корсар” (протитанковий ракетний комплекс розробки конструкторського бюро “Луч”, – Апостроф), “Скіф” (українсько-білоруський протитанковий ракетний комплекс, – “Апостроф”). Вони майже не поступаються “Джавелінам” і навіть кращі за деякими параметрами. Танки “Оплот”. Нові оперативно-тактичні комплекси, оснащені радіотехнічними засобами, кращими, ніж європейські. А за системами радіорозвідки наша країна перемагала навіть продукцію Великобританії, Франції, Німеччини та Росії. Ми все це маємо, але не використовуємо ефективно. За багатьма лінійками ми маємо надзвичайно потужні розробки, які за рік-півтора можуть бути введені в штат Збройних сил України.

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