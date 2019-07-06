Останній бій УПА. 1960 рік

Вони передруковували Оунівські агітки, датуючи їх різними датами, щоб створити враження масовості. Вони грабували магазини і вбили офіцера КДБ. Ці люди були останніми, хто свідомо чинив спротив радянській владі зі зброєю в руках. І не відступився від своїх переконань до останнього.

У 1960 році в СРСР була успішно випробувана перша міжконтинентальна балістична ракета. Країна виграла чемпіонат Європи з футболу і оголосила про підтримку соціалістичної Куби. Хрущов, придушивши антирадянські заворушення в Угорщині, стукав черевиком по трибуні ООН.

У Казахстані готувалися до запуску Гагаріна, в Москві — останній в СРСР грошової реформи, в Києві відкривали першу лінію метро. У молдавському селі Драгонешти народився ще нікому не відомий Сергій Тігіпко. У Кремлі готувався взяти в руки владу вже досить відомий Леонід Брежнєв.

Минуло 10 років з дня смерті Романа Шухевича і шість років арешту останнього головнокомандувача Армії Василя Кука. Похідні групи відійшли на Захід, а хто не загинув — легалізувався в СРСР. «Воюючої України» фактично вже не було.

Закінчувалася коротка хрущовська «відлига». Світовий авторитет і державна потуга Радянського Союзу здавалися такими непохитними, щоб проти них зі зброєю в руках міг хто-небудь виступити, не убоясь за життя.

Такі люди знайшлися. Повстанська боївка кілька років переховувалася на кордоні Івано-Франківщини і Тернопільщини, дбайливо зберігаючи вже непрацюючу рацію, справну зброю і друкарську машинку, на якій вони передруковували повстанські агітки, підписуючи їх різними датами, щоб створити враження масовості. І все заради короткочасної вогневої сутички і самогубства. Так само, як і 10 років тому Шухевич…

Останній бій підпілля України із радянським військами. Як відомо, він відбувся у Підгаєцькому районі Тернопільської області 14 квітня 1960 року — в лісі біля хутора Лози, розташованого між селами Шумляни та Божиковым.

В результаті бою із опергрупою Тернопільського управління КДБ із доданим до неї 12-му Римникським ордена Богдана Хмельницького загоном внутрішньої охорони МВС СРСР (раніше, до речі, ця частина охороняла тили Особливого корпусу, який придушував Угорське повстання 1956 року) була оточена і розгромлена остання група українських повстанців.

За наслідками того бою двох чоловіків, учасників групи, було поранено і вони застрелилися, а третій учасник — жінка — останнім набоєм учинила невдалу спробу самогубства.

Як вдалося документально переконатися автору, більшу частину свого часу в підпіллі в 1950-х роках ця повстанська група провела на хуторі Кубань села Цюцькив в Рогатинському районі Станіславської (нині Івано-Франківська — ІП) області. Про це я неодноразово чув раніше від старожилів села.

Чекісти управління КДБ по Івано-Франківській області з жителями села Верхня Липиці Рогатинського району (центр сільської ради, до якої належав і Цюцькив) після виявлення бункера групи «Петра». 1960 рік. Фото з архіву Центру досліджень визвольного руху

Група повстанців, про яку ми ведемо мову, діяла з літа 1952 року — спочатку у складі Пальчак Марії Іванівни, псевдо «Стефа» (22.07.1922 р. — 03.01.1998 р.) та члена Подільського окружного проводу ОУН Пасічного Петра, з 1948 р. венчанного чоловіка Марії, клички «Чорний», «Петро» (1925 р., с. Середнє Войнилівського району Івано-Франківської області — 14.04.1960 р.), а з 1955 року до групи приєднався Цетнарский Олег з с. Боків Підгаєцького району (1938 — 14.04.1960 р.).

З надрукованих спогадів Марії Пальчак (яка після того, як була засуджена, повністю відбувши свій строк покарання, вийшла на свободу 14 квітня 1975 року та дожила до незалежності України) знаємо, що повстанцям допомагав вузьке коло довірених осіб сіл Шумляни, Боків Підгаєцького району, села Тростянець, Славитин, хутір Діброва Славитинская Бережанського району Тернопільської області, сіл Зеленів, Свистильники і, природно, Цюцьков Станіславської області.

В своїх спогадах Пальчак виголошує таємничу фразу: «В одних господарів ми перебули три зими в криївці, і ніхто не знає з посторонніх ще й до сьогодні».

Тепер, крім каральних органів радянської влади, про це знаємо і ми, «посторонні» — цими людьми було подружжя Клюбы з хутора Кубань на Івано-Франківщині!

Хутір Кубань — маленьке поселення тоді ще села Цюцькова (з 1968 року радянська влада перейменувала його на Малинівку), на п’ять-шість хат. Після Другої Світової війни дехто з господарів переселився до самого Цюцьков, а на хуторі залишилися обжитими лише чотири хати. Зараз обжитою залишилась лише одна хата.

Хутір, як і саме село, оточений лісом та знаходиться на межі Рогатинського та Бережанського районів Івано-Франківської області. А якщо перейти через ліс «Кизлыкы», опиняєшся у Підгаєцькому районі Тернопільської області.

Зиму 1952-1953 років Пальчак та «Петро» зимували в криївках, розташованих в Тростянецькому лісі, що в Тернопільській області, але через труднощі та незручності тривалого перебування далеко від населених пунктів, вирішили обладнати криївку в якомусь населеному пункті.

До 1954 організований опір українських повстанців на території Підгаєцького, Бережанського районів Тернопільської області та Рогатинського району Станіславської області було придушене. І з цього часу, як зрозуміли Марія і Петро, їх безпосередніми пошуками каральні органи радянської влади активно не займалися.

Тому восени 1954 року за пропозицією Петра Пасічного та за згодою жителя хутора Кубань Мирона Клюба і його дружини Михайлини Нижник (прізвище по першому чоловікові — так її і кликали в селі) в недобудованій частині їхньої хати була викопана криївка. Він був невеликим і розрахований на двох чоловік.

Спочатку планувалося побудувати притулок у двоюрідного брата Мирона Клюба — Ярослава, про це автору розповів Ярослав Клюба особисто. Однак від цієї ідеї відмовилися, оскільки будинок Ярослава стояла на піску, і близько до поверхні підходила вода.

Мирон Клюба і його двоюрідний брат Ярослав — родом з сусіднього хутора Діброва Славитинская Підгаєцького району Тернопільської області і перейшли жити в Цюцьков лише на початку 1950-х років.

Господарство Мирона було вибране для обладнання криївки не випадково. Господарів та їхніх сусідів Петро Пасічний знав давно, тому ховатися тут, на думку підпільників, було безпечно.

До господарів ця група повстанців постійно заходила на протязі 1952-1954 років разом із Михайлом Перегинцем «Білим», деколи переховуючись тут та отримуючи допомогу продуктами.

«Криївка» (схрон – «А») була викопана за п’ять днів з допомогою господарів та їхніх родичів — Ярослава Клюба і його дружини Каськи. Під час копання криївки підпільники були вимушені з допомогою господарів та їх сусідів витягати великий камінь, що виявився в тому місці. В подальшому ця криївка використовувалась підпільниками в зимовий час аж до 1959 року, а коли була така необхідність через небезпеку, то і в літній час.

Сама криївка, як вже вказувалося, був малий за розмірами і повітря для перебування там трьох людей (після приєднання до них в 1955 році Олега Цетнарского) не вистачало, тому переховуватися в ній було важко. Підпільники намагалися більше бути на поверхні, дотримуючись правил конспірації.

Те, що на Кубані переховуються підпільники, жителі Цюцькова знали, але мовчали — переважно через страх бути покараними, бо дійсно вірили, що десь у «Кизлыках» є ще інші, які можуть помститись за цих підпільників. Ставилися до цього нейтрально, але і зв’язків із групою не шукали.

До речі, в даний час цей будинок розібраний родичами дружини Мирона Клюбы на будівельні матеріали. Залишився лише фундамент, а саме місце заростає лісом. А на цьому місці доцільно було б поставити, наприклад, пам’ятний знак…

З огляду на пасивність радянських каральних органів, протягом 1955-1958 років підпільники більшу частину часу проводили на горищі або в хаті, а не в криївці, оскільки через те, що хутір Кубань знаходиться серед лісу, до нього рідко навідувались представники радянської влади.

Повстанцям допомагали діти Мирона Клюбы, які інформували про становище на хуторі та про чужинців чи представників органів влади, якщо вони з’являлися. Тоді група ховалася у криївці.

З часом підпільники почали почувати себе настільки вільно, що — за спогадами жителів Малинівки — навіть зверталися за медичною допомогою до медпункту у центрі сільської ради — Верхній Липиці, а також ходили на танці до клубу в тому ж селі.

Цікаво, що для Мирона Клюба і його сусідів, які знали, що в його будинку переховуються повстанці, Олег Цетнарский та Петро Пасічний були відповідно «Іваном молодим» та «Іваном».

Протягом всього описуваного часу в літній період повстанці відходили на територію Тернопільщини і в навколишні села Рогатинського району, іноді навідуючись до свого постійного місця перебування на хуторі Кубань.

На озброєнні група мала автоматичну гвинтівку та пістолети. Мали вони також друкарську машинку і вже несправний передавач (Пасічний був радистом, закінчивши відповідний вишкіл УПА в Карпатах).

Крім цього, у підпільників був певний запас старої націоналістичної літератури, яку Цетнарский регулярно передруковував, датуючи більш пізнім часом, ніж вона була створена — у такий спосіб підпільники переконували населення, що крім них, є ще інші підпільники, а повстанська боротьба триває.

З часом про те, що вони переховуються на хуторі, стало відомо родичам дружини Мирона Клюбы, з якими повстанці навіть сфотографувались — в подальшому це фото зіграло фатальну роль в їх повстанській долі.

Фото, яке допомогло каральним органам обчислити одну з останніх бойових груп УПА. «Петро» стоїть праворуч, Марія Пальчак сидить праворуч

Зиму 1959-1960 року група Марії Пальчак перечікувала у схованці, викопаному в господарстві жителя села Шумляни Підгаєцького району Петра Пидгородецкого.

Під час бесіди з працівниками Тернопільського обласного КДБ відразу після захоплення, 15 квітня 1960 року, Марія не сказала спецслужбам про це, повідомивши, що єдина їхня криївка знаходиться в хаті Мирона Клюбы на хуторі, як неправильно записано в довідці, «Тютьків», тобто Цюцькиве.

Причини, чому група не ховалася у криївці взимку 1959-1960 років, Марія Пальчак пояснила тим, що влітку 1959 року їм стало відомо про те, що нібито КДБ має у своєму розпорядженні фото, на якому зображені «Петро», сама Марія Пальчак, жінка з родини Мирона Клюбы і ще один чоловік, і що органи намагаються встановити особи сфотографованих.

Повстанці знали, що це фото було зроблене на хуторі Кубань у Ярослава Клюба, і вирішили з літа 1959 року більше тут не базуватися. Але перед відходом вони попередили Мирона, щоб він криївки не засипав, бо вона може їм іще згодитися.

Пізніше повстанцям стало відомо, що взимку 1958-1959 років до Мирославу Клюбу на Кубань навідувалися працівники КДБ та міліції, намагаючись дізнатися, чи не ховається хтось у нього.

Брат Мирона Ярослав Клюба, безпосередній учасник цих подій, проживає в Херсонській області, і авторові вдалося поспілкуватися з ним особисто у травні 2010 року.

Він згадує, що однією з причин, чому повстанці припинили ховатися в цьому сховку, міг бути також особистий конфлікт між Мироном Клюбой і «Петром». При відході від Мирона повстанці нібито пригрозили йому.

Однак схоже, що каральні органи почали безпосередньо займатися цією групою лише після того, як 12 жовтня 1959 року Петро Пасічний застрелив — швидше волею випадку — лейтенанта КДБ Ст. Стороженка, який йшов на зустріч із інформатором з с. Тростянець в Тростянецький ліс.

Лейтенант Стороженко став останньою бойовою жертвою з боку радянської влади у її війні з націоналістичним підпіллям.

За показами Марії Пальчак, це вбивство сталося, коли група йшла на вечерю до когось із села Тростянець. На узліссі Тростянецького лісу на них вийшов якийсь чоловік, який крикнув: «Стой! Хто йде!».

Група кинулась тікати, а «Петро» подумав, що це засідка на них. Ст. Стороженко почав переслідувати підпільників із пістолетом в руках. Коли стало ясно, що він один, «Петро» вбив КГБиста з мисливської рушниці. Документи та зброю партизани забрали.

На той час група вже фактично не вела жодної організаційно-пропагандистської роботи, але здійснила 11 озброєних пограбувань магазинів і колгоспних складів у навколишніх селах для забезпечення своєї життєдіяльності, а також займалася залякуванням сільських активістів.

Награбовані товари реалізовувались через магазини споживчої кооперації у інших селах.

За спогадами Ярослава Клюба, «Петро» обґрунтовував йому дії повстанців при пограбуванні сільпо, зокрема, і як одну з форм боротьби з радянською владою, і правомірністю таких дій щодо влади, експлуатуючої українців.

Поступово коло пошуків звужувався. У навколишніх селах з’явились відозви до партизанів, щоб вони здавались. В цей час, взимку 1960 року група перебувала в криївці в Петра Пидгородецкого в с. Шумляни, який, здається, був родичем Марії Пальчак.

Ярослав Клюба — двоюрідний брат Мирона, в будинку якого був тайник. Зараз живе на Херсонщині

Однак незабаром у стані алкогольного сп’яніння Підгородецька перед кимось похвалився, що у нього ховаються партизани, тому далі перебувати у нього стало небезпечно.

Група вийшла з укриття 4 березня 1960 року, тобто занадто рано — в лісі ще лежав сніг, на вулиці було досить холодно.

Надалі підпільникам знаходилися в лісі було небезпечно, оскільки це підвищувало ймовірність бути виявленими. А 14 квітня 1960 року, в Страсний Четвер, настала розв’язка — Божикивский, Тростянецький і Славятинский лісу наїхало багато війська.

Ось як про це розповідає сама М. Пальчак в інтерв’ю Д. Нискоклону («Визвольний шлях» у кн. № 3 (588) за 1997 рік — 316 с.; думаю, що ця розповідь суттєво відредагований інтерв’юером):

«Нас або вистежили, чи сексоти донесли. Це стало ясно в одну мить. Побачивши, що ми оточені, ми вирішили разом бігти і у випадку смертельної небезпеки застрелитися, щоб не здатися ворогові живими. Ми почули крики з вимогою здатися живими.

Раптом спіткнулася за гілки і впала. Солдати стали підбігати до мене, а я була поранена і в праву руку. Останніми зусиллями доклала пістолет П-38 (ньому. виробництва) до голови, вистрілила і впала. Рукою володіла погано, тому куля потрапила в голову в 7 міліметрах від мозку, і я себе не змогла смертельно поранити.

Коли фотографували місце події, то солдат почув, що я дихаю. Мені на місці санітари зробили перев’язку і на машині відправили у Підгайці. Цього я вже не пам’ятаю».

Ймовірно, стан Марії був не настільки важким, як вона стверджує, оскільки вже 15 квітня 1960 року вона була опитана співробітниками УКДБ Тернопільської області.

Під час короткочасного бою Петро Пасічний отримав кілька кульових поранень у груди, а Олегу Цетнарскому перебили ноги. Щоб не потрапити до рук кадебістів пораненими, вони застрелилися.

Їхні тіла доправили в Підгайці для впізнання.

Так закінчився організований спротив радянській владі. Проте ще лишалися самотні нелегали. Деякі з розшукуваних повстанців ховалися до незалежності України, в тому числі і на Тернопільщині.

За переховування повстанців, а також співучасть у деяких епізодах грабежів, Мирон і Ярослав Клюбы були засуджені до різних термінів ув’язнення і відбули покарання. Однак, наприклад, дружина Мирона, Михайлинка Нижник як багатодітна мати уникла покарання — в цьому, безумовно, проявилися нові віяння у репресивній політиці радянської влади.

Як зазначено у вироку Тернопільського обласного суду від 16 листопада 1960 року, за якою був засуджений, у тому числі і Пальчак М.,

«…Знаючи, що рештки бандитів ОУН ліквідовані органами радянської влади, (підпільники — Автор) стали з 1952 року ховатися і діяти на території Підгаєцького і Бережанського районів Тернопільської області, а також Рогатинського району Станіславської області і шляхом залякування населення, терроризировании окремих громадян, передруку старої націоналістичної літератури та розповсюдження її серед населення, шляхом залучення до розбійних нападів окремих, нестійких громадян створювали видимість, що крім них діють інші банди ОУН і таким чином добували собі житло та їжу…» .

Такі дії, на перший погляд, не свідчать на користь повстанців, героизированных образ яких склався після незалежності України.

Однак відомо, що всі підпільні організації були змушені підтримувати матеріально свою життєдіяльність за рахунок експропріації у держав, проти яких вони боролися — тут можна згадати і більшовицьких бойовиків, які напали на пошту і банки в царській Росії (цим безпосередньо, зокрема, займався майбутній глава ВКПб і Радянської держави — В. Джугашвілі, більше відомий під своїм партійним псевдонімом «Сталін»), і ОУН у міжвоєнний час, що займалася експропріаціями засобів Польської держави.

Крім того, необхідно взяти до уваги, що в той період більшість людей вже боялися допомагати повстанцям продуктами, тому фактично у цій групі, щоб вижити, іншого виходу, можливо, і не було.

Ці люди були останніми, хто свідомо чинив спротив радянській владі зі зброєю в руках. І не відступився від своїх переконань до останнього.

Нам слід пам’ятати і про них — не як забронзовевших образах, а як живих людей зі своїми героїчними рисами і недоліками.

—

Роман Москаль, адвокат (Харків); цікавиться краєзнавством Івано-Франківської області, опубліковано у виданні «Історична правда»

Переклад: «Аргумент»