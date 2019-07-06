“Кривавий демон”: якутський шаман іде в бік Москви виганяти Путіна (відео)

Якутський шаман Олександр Габишев вже 4 місяці йде уздовж далекосхідних трас в бік Москви, звідки у 2021 році має намір вигнати главу РФ Володимира Путіна.

Габишев вважає президента Росії породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаманові, передає Еспресо з посиланням на Сибір.Реалії.

«Він (Путін, — ред) кривавий демон. Коли його не буде — буде свобода. Свобода — це найдорожче… Хорошу, нормальну людину оберете. З усім світом який у злагоді, просунута, сучасна, ринкова людина, а не наш диктатор. Фашист, який сів при владі», — говорить якутський шаман.

«Для мене відхід Путіна буде перемогою. Головне — перемогти демона, а люди з людьми самі розберуться. Знайдуться сильніші за сєчиних і медведєвих, знайдуться розумніші від них», — упевнений шаман.

На сьогодні Габишев пройшов близько 2000 кілометрів. До Москви планує дістатися до 2021 року.

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