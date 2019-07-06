Притула розповів, як і коли зламав ногу

Український шоумен Сергій Притула поділився подробицями про свою травму, яку він отримав під час сімейного відпочинку на свій день народження.

Так, за словами артиста, він впав і зламав ногу під час святкування дня народження, тобто 22 червня. Незабаром йому належить серйозна операція і тривала реабілітація. Про це йшлося в інтерв’ю для “Вікна-Новини” на СТБ.

“Я пошкодив ногу на святкуванні свого дня народження. Причому абсолютно на рівному місці. Ладно якби ще впав з квадроцикла в Карпатах. Але я на рівному місці послизнувся і всією вагою свого тіла наробив собі біди”, – розповів артист.

Також він зазначив, що травма – досить серйозна і йому доведеться перенести хірургічне втручання, після якого піде тривалий період відновлення.

“Гіпс був до стегна, але зараз вже все нормально. Я під наглядом лікарів, чекаю поки зійде набряк і незабаром буде хірургічне втручання. Там у мене зміщена кістка і порвані зв’язки. Кажуть, два місяці реабілітації потрібно”, – поділився Сергій.