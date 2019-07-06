СБУ вивезла зі Сніжного «зенітника ДНР», підозрюваного у справі МН17

Служба безпеки затримала і суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов’янської бригади самопроголошеної “Донецької народної республіки” Володимира Цемаху.

Про це Українським Новинам сказав його адвокат Роман Гонтарев.

“Він міститься в Києві під вартою в статусі підозрюваного”, – повідомив захисник.

Цемаху обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

Раніше сепаратистські ЗМІ повідомили, що наприкінці червня українські спецназавцы затримали Цемаха в окупованому Сніжному (Донецької області), оглушили його і вивезли під виглядом паралізованого пенсіонера на підконтрольну Україні територію.

Наголошується, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом “Бук” 17 липня 2014 року в Донецькій області.