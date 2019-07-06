Медики розповіли, як зменшити кількість нітратів у їжі

Нормою нітратів для людини з середньою вагою (70 кг) вважається не більше 350 мг на добу. Якщо доза перевищує 600 мг на добу, виникає дисфункція організму і може наступити отруєння. Тобто потрібно розуміти, в яких продуктах можуть бути нітрати, щоб їх сукупне нагромадження не перевищило допустиму норму.

Про це пише «Країна здоров’я».

Нітрати це солі азоту, які досить поширені в навколишньому середовищі, наприклад, у грунті, повітрі та рослинній продукції. Їх також використовують у виробництві м’ясних і молочних виробів: сиров’ялених ковбас, твердих сирів.

Вся рослинна продукція ділиться на три категорії за накопиченням і вмістом нітратів. Найбільша їх концентрація у зелені, зокрема, петрушка, кріп, різні види салатів, зелена цибуля. У другу групу входять огірки, томати, капуста, картопля. Найнижчий рівень вмісту нітратів у фруктах: черешні, вишні, полуниці.

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