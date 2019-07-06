Засоби, які покращать роботу імунної системи

Стимуляторами роботи імунної системи можуть бути не тільки аптечні препарати. Існують доступні засоби, які не менш ефективно покращують імунний захист організму.

Піст. Протягом року корисно відмовлятися від їжі на деякий час – на день або два. Вчені з Університету Південної Каліфорнії виявили, що під час посту спостерігається деяке зниження кількості білих кров’яних клітин в організмі, однак після його закінчення їх рівень перевищує той, що був раніше.

Прослуховування музики. Вчені говорять, що при прослуховуванні улюблених музичних композицій в організмі людей музики збільшується вміст природних клітин-кілерів, які націлюються іммунною системою на знищення бактерій, збудників хвороб, а також ракових клітин.

Прогулянки на природі. Японські дослідники з’ясували, що прогулянка в умовах природних пейзажів всього протягом 20 хвилин знижує рівень кортизолу – гормону, що пригнічує активність імунної системи.

Сауна. Згідно з даними, отриманими австралійськими фахівцями, люди, які відвідують сауну два рази на тиждень, в два рази рідше піддаються простудним інфекціям в порівнянні з тими, хто не ходить в сауну.

Обійми та поцілунки. Американські вчені з Університету Карнегі-Меллон виявили, що часті обійми зміцнюють імунну систему і покращують захищеність людини від грипу і застуди. На думку вчених, причина цього може критися в фізичному впливі обіймів на організм – вони сприяють зниженню концентрації стресового гормону кортизолу і одночасно підвищують рівень окситоцину, пов’язаного з соціальної згуртованістю. Не менш значний вплив на організм надають і поцілунки, які також знижують рівень кортизолу і підвищують рівень окситоцину.