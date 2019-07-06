7 прихованих ознак раку

Жовчний міхур є важливим органом, який постачає печінку жовчю для засвоєння жиру. Багато людей не згадують про нього, поки не починаються проблеми зі здоров’ям. На жаль, жовчний міхур схильний до злоякісних новоутворень.Існують симптоми раку жовчного міхура, про які ви повинні знати1. Жовтуватий відтінок шкіриЖовтяниця шкіри і очей – дуже тривожний сигнал. Якщо помітите навіть легкий натяк на жовтизну, то потрібно відразу бити на сполох і поспішати до лікаря. Ця ознака говорить про те, що можуть бути проблеми з печінкою, але, на жаль, це також сигнал про те, що в жовчному міхурі може ховатися пухлина.2. Регулярні болі в животіЧасто болі в животі не сприймаються як невинне нетравлення при погрішностях живлення або при менструальних періодах.

Якщо дискомфорт відчувається в правій верхній частині правого боку, то це може говорити про великі проблеми з жовчним міхуром. Особливо якщо біль гострий.

3. Симптоми грипу

Часто про рак жовчного міхура кажуть приховані симптоми, які легко сплутати з грипом. Мова йде про нудоту і блювоту. У будь-якому випадку важливо вчасно звернутися до лікаря.

4. Постійне відчуття повного шлунка

Часте здуття живота також може бути прихованим симптомом раку жовчного міхура. Збільшення цього органу лікар може помітити навіть при фізичному огляді.

5. Жовчні камені

Таке захворювання жовчного міхура, як камені може сигналізувати про те, що в органі може народитися ракова пухлина. Якщо у вас коли-небудь були камені в жовчному міхурі, то вам варто бути обережними і уважними.

6. Ненавмисна втрата ваги

Якщо ви не сидите на дієті і не намагаєтеся скинути зайві кілограми, але при цьому ви постійно втрачаєте у вазі – терміново біжіть до лікаря! Про ракову пухлину говорить притаманне зниження апетиту.

7. У родичів був рак жовчного міхура

Дослідження показали, що рак жовчного міхура має високу спадковість. Якщо в родині було таке захворювання, то високий ризик отримати онкологію. Краще частіше перевірятися у лікаря.

Про рак жовчного міхура може говорити шкірний свербіж, темна сеча, світлий або надмірно жирний стілець.

: 7mednews