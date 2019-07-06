Повінь – зміна системи

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Як по обличчю визначити наявність страшних хвороб

06.07.2019

Багато серйозних хвороб на початку завжди “подають знак”, який легко помітити – якщо знати, куди дивитися. Щоб це зробити, важливо уважно відслідковувати будь-які зміни, що відбуваються з організмом і вчасно звертатися до лікаря.

Як по обличчю визначити наявність хвороб у людини:

  • Аутоімунні захворювання

    • Про них може сигналізувати висип червоного кольору, що з’являється на обличчі. Так, якщо висип щільний і свербить, це може свідчити про целіакію, захворювання, при якому організм погано засвоює глютен. А ось червоний висип у формі метелика, що з’явилася на щоках, може попереджати про вовчак.

  • Діабет

    • Про це серйозне захворювання може попередити сіточка дрібних зморшок, яка несподівано з’явилася на обличчі. Також раптово виявлені зморшки можуть бути симптомом ще одного захворювання ендокринної системи – гіпотиреозу, недостатнього рівня гормонів щитовидної залози.

  • Інсульт

    • Не буває ідеально симетричних осіб – хіба що на картинах художників. Але все ж в більшості випадків асиметрія не кидається в очі. А ось якщо раптом ви помітили, що у вас самих або у когось з близьких обличчя стало менш симетричним, якщо одна його половина здається застиглою або просто з більш тьмяною мімікою – терміново звертайтеся до лікаря. Це може бути ознакою захворювання нервової системи і навіть інсульту.

  • Серцевий напад

    • Невеликі жовті горбки навколо очей можуть сигналізувати про підвищений рівеня холестерину, який в свою чергу може призвести до серцевого нападу або захворювань серцево-судинної системи.

    : Сегодня

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