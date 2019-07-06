Як по обличчю визначити наявність страшних хвороб

Багато серйозних хвороб на початку завжди “подають знак”, який легко помітити – якщо знати, куди дивитися. Щоб це зробити, важливо уважно відслідковувати будь-які зміни, що відбуваються з організмом і вчасно звертатися до лікаря.

Як по обличчю визначити наявність хвороб у людини:

Аутоімунні захворювання

Про них може сигналізувати висип червоного кольору, що з’являється на обличчі. Так, якщо висип щільний і свербить, це може свідчити про целіакію, захворювання, при якому організм погано засвоює глютен. А ось червоний висип у формі метелика, що з’явилася на щоках, може попереджати про вовчак.

Діабет

Про це серйозне захворювання може попередити сіточка дрібних зморшок, яка несподівано з’явилася на обличчі. Також раптово виявлені зморшки можуть бути симптомом ще одного захворювання ендокринної системи – гіпотиреозу, недостатнього рівня гормонів щитовидної залози.

Інсульт

Не буває ідеально симетричних осіб – хіба що на картинах художників. Але все ж в більшості випадків асиметрія не кидається в очі. А ось якщо раптом ви помітили, що у вас самих або у когось з близьких обличчя стало менш симетричним, якщо одна його половина здається застиглою або просто з більш тьмяною мімікою – терміново звертайтеся до лікаря. Це може бути ознакою захворювання нервової системи і навіть інсульту.

Серцевий напад

Невеликі жовті горбки навколо очей можуть сигналізувати про підвищений рівеня холестерину, який в свою чергу може призвести до серцевого нападу або захворювань серцево-судинної системи.

: Сегодня

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