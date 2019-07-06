Нікітюк в бікіні блиснула фігурою посеред Флоренції

Леся Нікітюк похвалилася фото в бікіні, а фанати не пройшли повз

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала новими знімками в Instagram. Нещодавно знаменитість похвалилася незвичайним фото, відвідавши казкову Флоренцію в очікуванні весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова. Так, артистка оселилася в розкішному готелі з видом на місто, виставивши кадр з басейну на даху і засвітивши форми в яскравому бікіні.

“Hot 🔥🔥🔥 Тераса з басейном і найкращим видом у Фло!!! Ось де треба «девишник відзначати» як вам?”, – поділилася емоціями Нікітюк. Фолловери не пройшли повз: “Яка ти красива 😍 а яка фігура 😍 яке волосся 😍 очі як діаманти🤫 ідеальні брови 😁 і коліна не жирні 😈 ти прекрасна 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹😅😊”, “Леся ви бомба . Фігура 🔝🔝🔝 купальник💣💣💣 Ви найкрасивіша жінка в Україні😘😘😘”, “Леся ти найкраща ❤️❤️❤️Фігура топ 💣💣💥 Ми тебе любимо❤️😍😍🥰🥰”.