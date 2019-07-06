Нема горілки : “Укрспирт” з 1 липня припинило відвантажувати спирт

Держпідприємство “Укрспирт” з 1 липня припинило відвантажувати спирт українським виробникам алкогольної продукції через правову колізію.

Річ у тім, що з 1 липня набули чинності положення Податкового кодексу, які передбачають, що Укрспирт та покупці повинні зареєструвати поставку спирту в реєстрі товарно-транспортних накладних, проте реєстрація накладної на вивезення спирту виключена з Податкового кодексу, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Таким чином, “Укрспирт” не може оформити накладні, а штраф за поставку спирту без належної документації складає 200% від вартості поставки, мінімум – 15 тисяч гривень.

За даними асоціації “Укрводка”, вже 5 днів “Укрспирт” не відвантажує спирт компаніям – виробникам алкоголю.

Також прес-служба Укрспирту повідомила, що закон вимагає наявність витратомірів – лічильників етилового спирту – в акцизних складах, біля яких виробляється спирт, на кожному місці отримання і відпуску спирту.

Згідно з держреєстром витратомірів, до нього повинна вноситися інформація щодо відповідності таких приладів вимогам законодавства. Вимоги повинні бути прописані в Технічному регламенті законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, але там немає ні слова про витратоміри.

Нагадаємо, що Державна виконавча служба заарештувала рахунки держпідприємства “Укрспирт” в межах примусового стягнення з компанії штрафів на загальну суму понад 186 мільйонів гривень.