СБУ затримала чергового агента російської воєнної розвідки(відео)

За гроші правопорушник збирав інформацію для російської спецслужби щодо функціонування підприємств вітчизняного ОПК та про соціально-політичну обстановку в Запорізькому регіоні

Затримали агента російської воєнної розвідки, який їхав у Воронеж на зустріч зі своїм куратором.

Про це повідомила СБ України на своїй сторінці у Фейсбук.

Співробітники встановили, що він працівник одного з підприємств державного концерну “Укроборонпром” – уродженець Запоріжжя. За інформацією СБУ, його завербували ще у 14-му році на тимчасово анексованій території АР Крим. За гроші правопорушник збирав інформацію для російської спецслужби щодо функціонування підприємств вітчизняного ОПК та про соціально-політичну обстановку в Запорізькому регіоні. А дані він надсилав через спеціальні електронні канали зв’язку.

Зокрема, передавав і через особисті зустрічі, коли перебував на території держави-агресора та Республіки Білорусь. Затримали, коли той перетинав державний кордон. Вилучили, за попередньою інформацією, матеріали розвідувального характеру та прихований носій інформації. Агент перебуватиме під вартою протягом 60 діб. Нині йому інкримінують державну зраду.

Нагадуємо, Служба безпеки України затримала колишнього начальника протиповітряної оборони Слов’янської бригади “ДНР” Володимира Цемаха.

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