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У Львівщини – новий керівник: Президент підписав указ

06.07.2019

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

Про це йдеться в указі Президента № 490 від 5 липня.

«Призначити Мальського Маркіяна Маркіяновича головою Львівської обласної державної адміністрації», — йдеться у документі.

Іншим указом № 489 від 5 липня Президент звільнив Ростислава Замлинського від тимчасового виконання обов’язків голови Львівської обласної державної адміністрації.

Як повідомляли, Президент України Володимир Зеленський у суботу, 6 липня, відвідає Львівську та Закарпатську області, де планує представити нових голів місцевих ОДА.

 

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