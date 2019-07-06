У Львівщини – новий керівник: Президент підписав указ

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

Про це йдеться в указі Президента № 490 від 5 липня.

«Призначити Мальського Маркіяна Маркіяновича головою Львівської обласної державної адміністрації», — йдеться у документі.

Іншим указом № 489 від 5 липня Президент звільнив Ростислава Замлинського від тимчасового виконання обов’язків голови Львівської обласної державної адміністрації.

Як повідомляли, Президент України Володимир Зеленський у суботу, 6 липня, відвідає Львівську та Закарпатську області, де планує представити нових голів місцевих ОДА.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!