Вчені відкрили нове аутоімунне захворювання

Захворюванню передує пухлина яєчок, яка спонукає імунну систему почати атаку на мозок. Вчені дали цьому стану назву: паранеопластичний енцефаліт, пов’язаний з раком.

Нове аутоімунне захворювання, яке викликається раком яєчок, було виявлено дослідниками з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско. Вони встановили, що на тлі пухлинних процесів в разі раку яєчок імунна система чоловічого організму починає атакувати мозок. Як наслідок, з’являються нейродегенеративні симптоми: чоловіки поступово втрачають контроль над своїми кінцівками, рухом очей, у них також може порушуватися мова. Про відкриття вчених пише видання The New England Journal of Medicine.

За версією наукових фахівців, після виникнення пухлини яєчок білок KLHL11 стає мішенню для імунної системи, яка починає виробляти антитіла для боротьби з ним. Слідуючи за білком, антитіла проникають в мозок і викликають серйозні неврологічні ушкодження. На користь такого припущення свідчать результати аналізу спинномозкової рідини декількох десятків пацієнтів з клініки Майо, у яких на тлі раку яєчок спостерігалися важкі неврологічні симптоми.

За словами дослідників, необхідно якомога швидше розробити діагностичний тест для визначення конкретного біомаркери даного аутоімунного захворювання. Це допоможе своєчасно виявляти жертв вражає мозок недуги – ще до того, як руйнування в мозку виявляться значними і викличуть відповідні неврологічні прояви.