Sea Breeze 2019: українці відпрацювали незвичайний вид десантування

Бійці ВСУ вперше десантувалися з вертольотів Мі-8, не призначених для десантування такого типу.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Раніше бійці підрозділу виконували подібне десантування з вертольотів К-27 і Мі-14. Унікальність нинішньої тренування полягала в тому, що вперше їм довелося десантуватися з вертольотів Мі-8. Крім того, десантування одночасно виконували дві групи.

Вправи такого типу десантування група відпрацьовує для швидкого і непомітного проникнення і захоплення кораблів і для взяття під контроль стратегічно важливих об’єктів на суші – портів, гідротехнічних споруд.

Бійці заздалегідь готувалися до сьогоднішнього десантування – виконували імітаційні стрибки з 5 і 10-метрових веж в басейн, проходили теоретичні курси і відпрацьовували механізм десантування на землі.