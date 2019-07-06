Проблеми з волоссям розкажуть ро порушення в організмі

Стан волосся – барометр стану здоров’я. Певні проблеми з волоссям можуть вказувати на порушення і хвороби.

Підвищена сухість. Виражена сухість і ламкість волосся часто говорить про порушення жирового обміну, дефіцит кальцію, а також жиророзчинних вітамінів А і D в організмі.

Себорея. Вона може з’явитися врезультаті грибкових уражень шкірного покриву голови, псоріазу, екземи та контактного дерматиту. Крім того, до себореї може призводити нестача в раціоні кальцію, міді, вітамінів А, В і С, а також кисломолочних продуктів. Нерідко до себореї призводять порушення роботи шлунково-кишкового тракту, які супроводжуються зловживанням солоної, жирної, смаженої і гострої їжі або ж алкоголю.

Волосся швидко жирніє. Схильність волосся до жирності нерідко сигналить про порушення в роботі печінки.

Волосся січеться. Якщо посічені кінчики стають справжньою проблемою, пошкодження зачіпає велику частину волосся і не проходить, незважаючи на вжиті косметичні заходи, це може бути симптомом анемії, пов’язаної з нестачею заліза.

Залисини. У їх появі нерідко “винен” гормональний збій.

Втрата волосся. Якщо людина перенесла ГРВІ, грип або була схильна до стресу, то посилене випадіння волосся є природним і тимчасовим процесом. Випадіння волосся протягом тривалого часу може свідчити про різні проблеми: з нирками, печінкою, гормонами.

Сивина. На її появу значно впливає спадковість. Але також волосся може сивіти внаслідок гормональних порушень (зокрема, дисфункції щитоподібної залози), при порушенні обміну речовин, анемії, прихованої інфекції, проблеми з печінкою.