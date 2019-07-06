Місто Вавилон включено в список об’єктів спадщини ЮНЕСКО

Стародавнє місто Вавилон, розташоване на території сучасного Іраку, включено в список об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Таке рішення прийнято у п’ятницю, 5 липня, на 43-й сесії Комітету Всесвітньої спадщини, що проходить в Баку, повідомляє LB.ua.

Ірак протягом практично трьох десятиліть докладав зусиль, щоб Вавилон був внесений до списку ЮНЕСКО.

Вавилон – одне з міст Стародавньої Месопотамії, що розташовувався в історичній області Аккад. Він був важливим політичним, економічним, культурним і релігійним центром Стародавнього світу.

Стародавнє місто було столицею двох видатних царів стародавності – Хаммурапі (1793-1750 до н.е.), який ввів один з найперших в світі звід законів, і Навуходоносора (605-562 до н.е.), який створив Висячі сади Вавилона, вважаються одним з семи чудес Світу.

Зараз руїни міста розташовані за 90 км на південь від Багдада. Територія руїн становить 10 кв. км. Були проведені археологічні розкопки лише 15% від загальної території.

Вавилон був оголошений археологічною пам’яткою в 1935 році.

Нагадаємо, що ЮНЕСКО додала до щорічного списку нематеріальної культурної спадщини музичний стиль реґі та гру герлінг.

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