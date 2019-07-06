Планету можна врятувати, посадивши 900 млн гектарів лісових масивів

Як показує дослідження, 900 мільйонів гектарів дерев можуть поглинати і зберігати близько 205 мільярдів тонн вуглецю. Це дві третини з 300 мільярдів тонн додаткового вуглецю, який потрапив в атмосферу з-за людської діяльності з часів промислової революції.

Швейцарські вчені з Crowther Lab говорять, що глобальне відновлення лісових масивів — це найбільш ефективне рішення проблеми зміни клімату на сьогоднішній день.

Як проходило дослідження

В аналізі використовувалося майже 80 000 супутникових знімків охоронюваних районів. З допомогою знімків вчені оцінювали рівень деревного покриву на територіях від арктичної тундри до савани.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Команда з Crowther Lab виявила, що на 1,7-1,8 мільярда гектарів землі в районах з низькою людською діяльністю, які у даний час не використовуються в якості міських або сільськогосподарських угідь, можна виростити 900 мільйонів гектарів лісових масивів.

Ці дерева мають потенціал видалити з атмосфери дві третини вуглецю, що потрапив в неї з-за людської діяльності.

Проте новим деревах знадобляться десятиліття для дозрівання і реалізації свого потенціалу. Тому, за словами дослідників, життєво важливо захищати ліси, які існують сьогодні, шукати інші кліматичні рішення та продовжувати відмовлятися від викопного палива.

За матеріалами Independent

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