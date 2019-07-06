В с. Хотянівка під колесами вантажівки загинула водій мопеда (фото)

Вчора ввечері, 5 липня, в с. Хотянівка Вишгородського району Київщини сталося ДТП, в якому загинула водій мопеда. Жінка потрапила під колеса вантажівки під час обгону його по правій стороні.

Про це стало відомо з повідомлення видання “Інформатор”.

Відзначається, що жінка 1949 роки втратила контроль над мопедом і впала під колеса вантажівки. Від отриманих травм вона померла на місці.

Додається, що на ділянці дороги, де сталося ДТП, для проїзду в кожному напрямку є по одній смузі. У цьому місці дорога робить закритий поворот, де обгін заборонений.