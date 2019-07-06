7 «тихих» ознак резистентності до інсуліну, яка може привести до діабету

Перевірте ці варіанти ознаки: «толерантність» до інсуліну є у кожного четвертого дорослого!За різними оцінками, до 25% дорослих страждають тією чи іншою формою резистентністю до інсуліну. Саме по собі цей стан не дуже небезпечний, але якщо не вживати заходів, може привести до розвитку предіабету і навіть діабету другого типу – захворювання, яке істотно впливає на якість і тривалість життя. Щоб вчасно помітити небезпеку, важливо контролювати рівень глюкози в крові, а також звертати увагу на інші ознаки резистентності до інсуліну.

Ожиріння в області талії

У жінок зайва вага в першу чергу розподіляється на стегнах і сідницях, «яблучний» тип ожиріння, при якому «запаси» складаються в області талії, швидше характерний для чоловіків. Тим важливіше якомога швидше звернутися до лікаря, якщо у вас з’явився животик. Справа в тому, що жир в області живота, абдомінальний — особливо активний у справі вироблення гормонів, які впливають на толерантність до глюкози і тим самим підвищують ризик діабету. Перевірте рівень глюкози, запишіться до ендокринолога і обов’язково переглянете свій раціон і спосіб життя: дієта з низьким вмістом легких вуглеводів і спорт повинні допомогти.

Прищі і розширені пори

При підвищеній резистентності до інсуліну організм починає активніше виробляти шкірне сало, яке в свою чергу призводить до розширення пір і утворення прищів. Якщо це стало вашою проблемою, не поспішайте до косметолога — можливо, варто спершу записатися до ендокринолога!

Синдром полікістозних яєчників

Строго кажучи, це не симптом, а фактор, серйозно підвищує ймовірність розвитку резистентності до інсуліну. Недавні дослідження підтвердили прямий зв’язок між діагностованим СПКЯ і підвищеним ризиком інсулінорезистентності.

Випадання волосся

Щодня ми втрачаємо від 70 до 100 волосин, і це нормально. Але якщо ви помічаєте на гребінці або подушці «невраховане» волосся, варто перевірити рівень глюкози і записатися до лікаря: випадання волосся — ще одна ознака резистентності до інсуліну, яка розвивається.

Набряк

Найчастіше набрякають щиколотки, але застій рідин може утворюватися і на інших частинах тіла. Справа в тому, що саме інсулін «наказує» ниркам виводити з організму натрій і рідину — і якщо баланс цього гормону порушено, можуть утворюватися набряки, а також здуття живота. Не ігноруйте симптом, зверніться до лікаря!

Підвищений рівень цукру в крові

Очевидний симптом, який, проте часто ігнорують. Якщо рівень глюкози не заходить за червону лінію, але наближається до верхньої межі норми або трохи перевищує її, не ігноруйте і не чекайте, поки пройде само — зверніться до лікаря. Це може бути першою ознакою серйозного захворювання!

Тяга до вуглеводів

При резистентності до інсуліну, яка розвивається тіло втрачає здатність добувати енергію з глюкози і йому не вистачає сил для функціонування — незважаючи на те, що в крові цукру достатньо і навіть з надлишком. І тому мозок впевнений, що треба більше, ще більше глюкози — і ми хочемо більше, ще більше вуглеводів. Якщо раптом булочки, картопля, солодощі здалися вам особливо бажаними — і ця тяга не проходить, як можна швидше зверніться до лікаря!