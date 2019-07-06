Старовинне свято Івана Купала: що можна і не можна робити

В ніч з 6 на 7 липня відзначається велике свято – Івана Купала. Для багатьох це дуже важливе і таємниче торжество, тому в цей час діє безліч правил і заборон повідомляє Zrada.today.

Свято Івана Купала дуже стародавнє і бере свій початок ще з язичницьких часів. Воно символізує зв’язок людини з природою і перехід до літнього циклу. Якщо до цього часу сонце було в фазі весняного бога Ярила, то після свята переходило в фазу Купала. Позаяк наші пращури до християнських часів велику роль виділяли богам, зокрема Сонцю, то Івана Купала також було пов’язане з цим небесним світилом.

Популярне народне свято Івана Купала, яке відзначається в ніч з 6 на 7 липня, має язичницьке коріння. Вважається, що цей день почали відзначати ще за часів Київської Русі у 988 році. Присвячувалося святкування літньому сонцестоянню і розквіту природи.

Якщо до цього часу сонце було в фазі весняного бога Ярила, то після свята переходило в фазу Купала. Позаяк наші пращури до християнських часів велику роль виділяли богам, зокрема Сонцю, то Івана Купала також було пов’язане з цим небесним світилом.

Раніше Івана Купала святкували в найкоротшу ніч року – 24 червня, але після переходу на Григоріанський календар дата перемістилася на 7 липня.

Це торжество завжди вважалося магічним. Вважалося, що в цей час духи природи відкрито спілкуються з людьми. Саме тому в ніч на Купала було прийнято проводити різні обряди, пов’язані з природними джерелами води і вогню.

За повір’ям, у цей день також потрібно було стрибати через багаття, проводити обряди ворожіння, шукати квіти папороті, загадувати бажання і плести вінки з польових трав. Все це було направлено на залучення благополуччя і охорону від злих сил. Багато з цих традицій настільки прижилися в суспільстві, що продовжуються і в наші дні, хоч люди і стали набагато менше вірити в магію і духів.

Що можна і потрібно робити на Івана Купала

Молодим парам слід перестрибнути через вогнище, щоб привернути в будинок достаток;

Також стрибати через вогонь можна, щоб очистити свою душу і тіло від негативної енергії;

Для очищення можна скупатися у водоймі;

Дівчатам варто сплести і опустити на воду вінок зі свічкою в середині. Якщо вінок потоне – коханий вас розлюбив, пристав до берега – весілля чекати ще мінімум рік. Чим довше пливе вінок, тим щасливішою і більш успішною у коханні буде дівчина. Чим довше горить свічка, тим довше життя вона обіцяє.

Оскільки на Івана Купала прокидається нечиста сила, потрібно бути на сторожі. Домівку можна захистити оберегами. Часто вони мають вигляд ляльок-мотанок (символ домашнього вогнища та матері-берегині). Вважається, що трави, які в цю ніч покладуть в оберіг матимуть магічну силу протягом наступного року.

Якщо жінка бажала народити дитину, вона носила з собою амулет богині Мокоші – лунницю (у формі півмісяця). Він давав можливість якнайшвидше народити. За легендами, оскільки купальська ніч була магічною, то зачати дитину шансів було більше саме на Івана Купала.

Чого не можна робити

Раніше вважалося, що в цю ніч не можна спати, адже прокидається вся лісова нечисть;

Жінкам варто спочатку побувати біля багаття, і тільки потім йти на святкування. За повір’ям, цього дійства уникають тільки відьми;

Не можна нічого позичати і продавати, особливо членам сім’ї;

Вагітним жінкам, літнім людям і дітям в цю ніч варто триматися подалі від води.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!