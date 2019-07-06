Княжицький щодо блокування Угорщиною вступу України в НАТО: «Причина не в наших законах, а в Кремлі»

Використовувати угорську в культурі і медіа можна, але не у держуправлянні, тому заява Сіярто що Угрощина блокує вступ України в НАТО через освітній і мовний закони – неправда. Причина не в наших законах, а в Кремлі. Так прокоментував народний депутат України Микола Княжицький нещодавню заяву очільника угорського МЗС Петера Сіярто. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис народного депутата у соцмережі фейсбук.

«Очільник угорського МЗС Сіярто тепер стверджує , що Угорщина блокує вступ України в НАТО через освітній і мовний закони. Зокрема він каже:

«Щодо “мовного закону” – то він практично “вбиває” шанси використовувати угорську у держуправлінні, культурі, медіа. Таким чином поправка, яка дасть можливість угорцям використовувати свою рідну мову у цих галузях, нас повністю задовольнить»», коментує заяву Сіярто народний депутат України Микола Княжицький..

Він також заявляє, що це неправда, адже використовувати угорську у культурі і медіа можна.

«А використання її у держуправлінні і раніше було заборонено. У держуправлінні використовується в державі Україна українська. Отже причина не в наших законах, а в Кремлі», – наголошує Княжицький.

Також читайте: КНЯЖИЦЬКИЙ ПРО ЗАЯВУ БОГДАНА ЩОДО МОВНОГО РЕФЕРЕНДУМУ

Нагадаємо, що голова Комітету з питань культури і духовності, співавтор мовного закону Микола Княжицький під час погоджувальної ради в парламенті в понеділок, 1 липня заявив, що його здивувало та обурило інтерв’ю пана Богдана, де він пропонує провести референдум про мову, дозволити Донецьку та Луганську розмовляти російською. Але ж їм ніхто і не забороняє цього робити, – наголосив Княжицький.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!