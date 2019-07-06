Висоцький назвав позицію Зеленського щодо «Північного потоку-2» злочинною бездіяльністю

«Є така стаття – злочинна бездіяльність. Зараз ми бачимо з боку Зеленського саме її», – таким чином відреагував народний депутат, а у минулому журналіст Сергій Висоцький на заяву Зеленського щодо будівництво РФ газогону «Північний потік-2». Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис народного депутата у соцмережі фейсбук.

Сергій Висоцький у своєму дописі відреагував на фразу президента щодо будівництва Північного потоку-2» і назвав це капітуляцією.

Він пише ««Нас ніхто не запитує» – відповідає Зеленський на питання про Північний потік – 2. Все вже, нібито, вирішено.

Ось це і є капітуляція. Перш за все в голові. Замість того, щоби максимально битися за державні інтереси – махнути рукою і йти на поступки. Хоча можна вести комунікації із США, можна влаштовувати кампанії в ЄС, підключати лобістів, судитися в міжнародних судах. Максимально опиратися агресії у всіх її формах. Але ні, за логікою президента краще скласти лапки і не противитись зґвалтуванню».

Народний депутат також заявив, зо така позиція нинішнього президента є злочинною бездіяльністю.

«Є така стаття – злочинна бездіяльність. Зараз ми бачимо з боку Зеленського саме її», – наголосив Висоцький.

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