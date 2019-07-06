У США оголосили збір застібок від бюстгальтерів для поранених черепах

З початку літа до рятувальників-ветеринарам в штаті Кароліна надійшло безліч поранених черепах, збитих машинами, газонокосарками або човнами. Щоб вилікувати їх, команда Carolina Waterfowl Rescue звернулася до передплатників на Facebook з незвичайним проханням: прислати застібки від старих джинсів.

Сезон кладки яєць — найнебезпечніший для черепах. Виходячи на берег, вони піддаються безлічі небезпек. Щотижня Carolina Waterfowl Rescue приймає до 40 поранених черепах з треснувшим панциром.

“Якщо ви зібралися викинути бюстгальтер, ви можете відрізати застібки і надіслати їх нам, щоб ми використовували їх для ремонту панцира черепахи”, — пишуть ветеринари.

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Щоб зафіксувати частини панцира біля тріщини, по обидві сторони від неї приклеюють застібки від бюстгальтера і стягують їх ниткою. Як тільки панцир зростеться, застібки знімуть і черепах випустять на волю.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», американець подивився на світ очима черепахи.

За матеріалами «Фокус»

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