У США оголосили збір застібок від бюстгальтерів для поранених черепах

З початку літа до рятувальників-ветеринарам в штаті Кароліна надійшло безліч поранених черепах, збитих машинами, газонокосарками або човнами. Щоб вилікувати їх, команда Carolina Waterfowl Rescue звернулася до передплатників на Facebook з незвичайним проханням: прислати застібки від старих джинсів.
Сезон кладки яєць — найнебезпечніший для черепах. Виходячи на берег, вони піддаються безлічі небезпек. Щотижня Carolina Waterfowl Rescue приймає до 40 поранених черепах з треснувшим панциром.
“Якщо ви зібралися викинути бюстгальтер, ви можете відрізати застібки і надіслати їх нам, щоб ми використовували їх для ремонту панцира черепахи”, — пишуть ветеринари.
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Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
Щоб зафіксувати частини панцира біля тріщини, по обидві сторони від неї приклеюють застібки від бюстгальтера і стягують їх ниткою. Як тільки панцир зростеться, застібки знімуть і черепах випустять на волю.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», американець подивився на світ очима черепахи.
За матеріалами «Фокус»
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