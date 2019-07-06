Кличко: Мережа прокату велосипедів у Києві стає більш розгалуженою

Невдовзі Bike-sharing включатиме 264 пункти прокату 2-х тисяч велосипедів у всіх районах Києва, – повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він також попередив крадіїв та вандалів, що всі велосипеди оснащені GPS-трекерами, тому система “бачить”, де знаходиться кожен байк. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Кличка у соцмережі фейсбук.

Столичний голова написав, що має приємну новину для тих, хто любить вело прогулянки.

«Мережа громадського прокату велосипедів у столиці стає більш розгалуженою. Вже невдовзі Bike-sharing включатиме 264 пункти прокату 2-х тисяч велосипедів у всіх районах Києва. Головним інвестором цього проекту буде компанія «Nextbike Київ», що перемогла на відкритому конкурсі. Ця компанія рік тому ризикнула і відкрила перші локації велопрокату. Тоді, за 100 днів роботи сервісу велопрокату у Києві його послугами скористалися майже 10 000 разів. А за цей час у системі прокату зареєструвалися близько 19 тисяч користувачів», – розповів Віталій Кличко.

Він також повідомив про те, що вартість реалізації нового проекту – 33 млн гривень.

«За домовленістю з інвестором, локації облаштують у всіх районах столиці – біля торгових центрів та адміністративних будівель, поруч зі станціями метро та навчальними закладами, в парках та зонах відпочинку», – продовжив мер Києва.

Віталій Кличко також повідомив про те, що взяти велосипед на прокат нескладно, адже треба лише скачати мобільний додаток та сплатити за оренду байка.

«І попередження для крадіїв та вандалів: всі велосипеди оснащені GPS-трекерами, тому система “бачить”, де знаходиться кожен байк» – закінчив свій допис столичний голова.

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Нагадаємо, що у минулому році лише за два тижні роботи системи велопрокату в Києві було вкрадено 4 велосипеди. Один з них знайшли. Крадії зняли з нього колеса. Зірвали всі механізми та готувалися фарбувати раму. Знайшли веломашину на одному з ринків електроніки столиці.

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