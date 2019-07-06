Виявлена найменша екзопланета

TESS автоматично наводиться на зоряні системи і шукає в них екзопланети, використовуючи транзитний метод. Він заснований на тому, що при проходженні планети перед диском зірки, вона закриває частину диска. Тому, фіксуючи зміну яскравості зірки в часі, можна визначити кількість планет у системі, їх розмір і характеристики орбіти.

Націлившись на систему зірки L 98-59, телескопу TESS вдалося виявити у неї три планети. Сама зірка знаходиться на відносно невеликій відстані від Землі — 35 світлових років, — тому її вдалося відносно добре розгледіти. Ці планети приблизно 0,8, 1,4 і 1,6 рази більше Землі і дуже швидко обертаються навколо своєї зірки з періодами 2,25, 3,7 і 7,45 дня відповідно.

За словами авторів роботи, якщо в системі обертається кілька планет, вони можуть гравітаційно взаємодіяти один з одним. TESS буде спостерігати L 98-59 в достатній кількості секторів, щоб можна було виявити планети з часом обігу близько 100 днів. Але якщо ученим дійсно пощастить, вони зможуть побачити гравітаційний вплив невідомих планет на відкриті.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

На жаль, жодна з цих планет не знаходиться в зоні населеності. Але навіть на такій відстані від батьківської зірки L 98-59b отримує в 22 рази більше променистої енергії, ніж Земля від Сонця. А L 98-59c і d отримують відповідно у 11 та чотири рази більше випромінювання, ніж Земля.

Тим не менше всі вони займають «зону Венери» — діапазон відстаней, де планета з атмосферою, подібної до Землі, може відчувати парниковий ефект і отримати атмосферу, подібну венеріанської. Виходячи з розміру L 98-59d, вона може бути або венерообразным світом, або міні-нептуном, який має скелясте ядро, оточене щільною газовою оболонкою.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», NASA пропонує здійснити віртуальний тур по экзопланетам.

За матеріалами Naked-science

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