Нетипові ознаки хвороб серця

Якщо у людини розвиваються хвороби серця, то в першу чергу вона звертає увагу на болі в грудях, пульс і задишку – найпоширеніші ознаки. Однак є симптоми, які абсолютно нетипові для подібних захворювань. Ми розповімо, які менш явні прояви хвороб серця можуть бути присутніми у пацієнта.

Ознака №1: набряки ніг

Відчуття тяжкості в ногах, біль, втома, помітна неозброєним поглядом набряклість — все це може бути ознакою хвороб серця. При цьому люди стикаються з подібними симптомами мало не кожен день, списуючи їх появу на втому, біганину, ходіння в незручному взутті, велика кількість випитої рідини. Але іноді без цих видимих причин може розвиватися набряк ніг. Це може бути пов’язано з хворобами серця, наприклад, серцевою недостатністю. Тому при появі подібних ознак краще негайно записатися на прийом до лікаря. Головне, не панікувати в такій ситуації, так як набряк ніг може бути пов’язаний і з іншими захворюваннями.

Ознака №2: андрогенна алопеція

Ще однією нетиповою ознакою хвороб серця є облисіння за чоловічим типом – випадає волосся в тім’яній і лобовій областях, залишаючи кромку по нижній частині черепа. Звичайно, це не обов’язково свідчить про розвиток серцево-судинних хвороб, але все-таки це може бути провокуючим фактором. Дослідження показали, що у лисіючих чоловіків на 23 відсотка вище ризик хвороб серця, а при повному облисінні ризик збільшується до 36 відсотків. Вчені вважають, що це пов’язано з дією тестостерону, який впливає на ріст волосся і еластичність судин. В такому випадку краще ретельно стежити за своїм здоров’ям.

Ознака №3: жовті горби на шкірі

Ось це точно одна з найбільш типових ознак хвороб серця — жовті горбки на шкірі, які називають «ксантом». Вони можуть бути в будь-якому місці: лікті, сідниці, колінах, ступні. Самі по собі горби не є ознакою хвороб серця, але вони вказують на порушення ліпідного обміну в організмі. Це, вважай, пряма вказівка на те, що людина перебуває в групі ризику серцево-судинних захворювань. Обов’язково необхідно сходити до лікаря і здати аналізи, щоб перевірити стан здоров’я.

Ознака №4: запалені ясна

Запалення ясен найчастіше говорить про захворювання ротової порожнини. Але в той же час вони можуть бути ознакою хвороб серця. Є таке поняття як «пародонтальний синдром», що являє собою зв’язок між захворюваннями кровоносної системи і ясен. При цьому медики не можуть відповісти, що з цього є механізмом розвитку серцевих хвороб.