Поліція затримала у Коростені двох розбійників

Поліція Житомирщини затримала двох нападників, які намагалися пограбувати жительку міста Коростень. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на офіційний сайт Нацполіції.

У повідомленні відомства йдеться про те, що вночі 5 липня до будинку 49-річної жительки райцентру увірвалися двоє незнайомців та, погрожуючи ножем, намагалися відібрати її майно. Нападників вдалося затримати. Поліцією розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Близько 23.00 до Коростенського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про напад на її матір. За словами жінки, вона розмовляла з нею по телефону, коли почула, що у її будинок увірвалися зловмисники.

На місце події негайно був направлений наряд поліції охорони, що саме перебував неподалік, та слідчо-оперативна група поліції.

У будинку було затримано двох чоловіків, 42-річного та 38-річного місцевих жителів.

Попередньо встановлено, що затримані, обидва раніше судимі за тяжкі злочини, вирішили заволодіти майном місцевої жительки. Вони, пошкодивши вхідні двері, увірвалися до приватного будинку та, погрожуючи 49-річній господині ножем, намагалися відібрати її мобільний телефон вартістю близько 2,5 тисяч гривень. Утім, завдяки телефонній розмові під час нападу, про їх дії дізналися рідні жінки та швидко дісталися до оселі, завадивши зловмисникам втекти, і повідомили до поліції.

Поліцейські вилучили з місця події ніж та слідову інформацію.

Нині обох чоловіків затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 187 (Розбій) КК України. Законодавством такі дії караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

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Нагадаємо, що раніше Zrada.today повідомляла про те, що протягом червня найбільше водіїв у стані алкогольного сп’яніння в Києві поліція зафіксувала в Деснянському та Дарницькому районах.

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