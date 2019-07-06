Тина Кароль похвасталась прозрачным топом из кружева

Тина Кароль показала экзотическое фото в кружевном лифчике

Известная певица Тина Кароль, которая уже не первый год будоражит фантазию украинских мужчин, показала себя в новом свете

Так, из милой и застенчивой Каролина все больше превращается в роковую женщину и сердцеедку. Отметим, накануне таблоиды твердили о романе Тины Кароль с молдавским исполнителем Даном Баланом, пара вместе предстала судьями на «Голосі країни» и регулярно обменивалась шуточками с подтекстом.

На этот раз она опубликовала один из снимков чувственной фотосессии на пляже, где смотрит в камеру глазами тигрицы из-за коралловых веток. При этом, тень растения играет с волосами знаменитости, а ее грудь облачена в легкий кружевной топ, что только добавляет загадочности и сексуальности.

Фанаты начали засыпать знаменитость комплиментами и восторгаться ее грации, некоторые решились высказать свою тайную любовь привселюдно, а ценители подчеркнули гармоничность снимка: