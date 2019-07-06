Магнітні бурі у липні: відома дата найсильнішого удару

У липні 2019 року, окрім низки релігійних та професійних свят, також є дні, яким не надто зрадіють метеозалежні люди.

Загалом протягом місяця геомагнітна обстановка буде відносно стабільною. Та все ж не уникнути періодів підвищеної активності магнітного поля Землі.

Публікуємо графік магнітних бур у липні 2019 року, аби застерегти від його можливого негативного впливу.

7 липня — перша за місяць активність магнітного поля, очікується буря середньої інтенсивності;

15 липня — очікується найінтенсивніша магнітна буря;

29 липня — доволі незначна магнітна буря, яку можуть навіть не відчути метеозалежні люди;

Як відомо, магнітні бурі дуже впливають на самопочуття та настрій — викликають дратівливість, сонливість, чи навпаки — безсоння та раптове погіршення самопочуття загалом. Тому в цей період слід дотримуватися простих порад, аби залишатися в тонусі та мінімізувати негативний вплив:

не переїдати;

мінімізувати вживання дуже жирної та надто солоної їжі;

уникати сильного фізичного навантаження;

не вживати алкогольних напоїв та пити менше кави;

більше гуляти на свіжому повітрі.

: Обозреватель